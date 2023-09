Murió MohBad, cantante nigeriano de afrobeats, a los 27 años

La industria musical en Nigeria se encuentra de luto luego de que se conociera la noticia sobre el fallecimiento del cantante MohBad a sus 27 años de edad. La información fue difundida por su mánager a través de redes sociales. "Confirmado. MohBad está muerto. Día triste. QEPD", escribió el ejecutivo en su cuenta de X.



Ilerioluwa Oladimeji Alabama, más conocido en la industria como MohBad, tenía una carrera en ascenso y se caracterizaba por sus enérgicas actuaciones en el escenario. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y otras celebridades de la música que lamentaron su pronta partida este martes, 12 de septiembre de 2023.

"MohBad fue ligero hasta el final y lamentamos la pérdida del brillo que llevaba, la familia les agradece su amor y sus oraciones, y les pide que sigan respetando su privacidad durante este difícil momento. Imole finalmente está en paz", se lee en un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del intérprete de canciones como Ask About Me, Pariwo y Peace, donde acumulaba más de un millón de seguidores.

"Para tener 27 años, su voz era demasiado rica y madura. ¡Qué deprimente! ¡Descanse en paz, MohBad!", "No puedo creer que esté viendo esto, Q. E. P. D. junto al nombre de este hermano. Todavía tengo mucho que hacer en esta tierra, una luz que acaba de empezar a brillar", “RIP MohBad, que encuentres la paz”, son algunos de los comentarios dejados por los internautas.

Por ahora, las causas de la muerte del rapero son desconocidas. El fundador de Afrobeats Intelligence, Joey Akan, también se pronunció al respecto.

“La última vez que vi a MohBad, estábamos en un apartamento, un campamento de grabación, trabajando en la selección de canciones para su último EP. El hombre me dio un vino tinto dulce y extraño, y tuvimos un poco de buen humor y una discusión sobre las canciones finales para hacer el proyecto y la duración del EP. Descansa en paz, hombre”.