Murió Stephen Wilhite, creador del GIF, por COVID-19

El científico en computación Stephen Wilhite, mejor conocido por ser el creador del archivo GIF (Graphic Interchange Format), falleció a los 74 años por complicaciones del COVID-19.

De acuerdo con su esposa, Kathaleen Wilhite, Stephen contrajo el coronavirus hace dos semanas y fue hospitalizado en su casa en Ohio, Estados Unidos, pero falleció el lunes 14 de marzo de 2022.

Publicidad

“Se despertó una mañana y dijo 'cariño, no me siento bien, no me siento nada bien'. Tenía fiebre, vomitaba mucho y, al día siguiente, comenzó a toser mucho”, declaró Kathaleen para el medio local NPR.

El lunes 14 de marzo, ella recibió una llamada del hospital en la que le decían que tenía que ir allí y, poco después de su llegada, su esposo murió.

Publicidad

Stephen Wilhite inventó el GIF, o formato de integración de gráficos, en el año 1987.

También lea: Periodista fue acosado por un hombre durante transmisión en vivo

Este formato permite reproducir animaciones simples y utiliza velocidades de descarga rápidas. Los GIF se volvieron ampliamente utilizados en los primeros años del internet porque es compatible con muchas aplicaciones y sistemas operativos.

Publicidad

Tras el año 2010, los GIF tuvieron un nuevo boom por el resurgimiento de las redes sociales y los memes.