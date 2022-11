Musk admite gran caída de ingresos de Twitter por retirada de anunciantes

Elon Musk aseguró este viernes que Twitter ha tenido "una caída masiva de ingresos" por la retirada de anunciantes, de la que culpó a "grupos activistas" que presionan a las empresas.

Musk, en un mensaje en la red social, subrayó que esta situación se está dando "a pesar de que nada ha cambiado con la moderación de contenidos" y de que se ha hecho "todo lo posible para apaciguar a los activistas".

"Están intentando destrozar la libertad de expresión en Estados Unidos", protestó el hombre más rico del mundo, que la semana pasada cerró la compra de Twitter por unos 44.000 millones de dólares y que está preparando importantes cambios en el funcionamiento de la plataforma.

Al menos dos importantes compañías publicitarias han recomendado a sus clientes suspender sus campañas en Twitter y varias grandes empresas han decidido ya detener sus anuncios a raíz de las dudas que ha creado su adquisición por parte de Musk y, sobre todo, sus planes para cambiar las políticas de moderación de contenidos.

El gigante alimentario General Mills, por ejemplo, confirmó este viernes que ha suspendido su publicidad, como también han hecho los fabricantes de automóviles General Motors y Audi, la farmacéutica Pfizer y el grupo de alimentos Mondelez.

Las empresas han comenzado a apartarse de Twitter a pesar de que Elon Musk ha tratado de tranquilizar a los anunciantes asegurando que la red social "no puede convertirse en un infierno" en el que todo vale y donde "puede decirse cualquier cosa sin consecuencias".

El multimillonario ha anunciado la creación de "un consejo de moderación de contenidos" en la plataforma y que, mientras que este no comience a trabajar, no habrá cambios de calado en este ámbito.

Sin embargo, se da por hecho que Twitter camina hacia una restricción de contenidos mucho menor, pues Musk siempre ha señalado la defensa de la libertad de expresión como una de sus prioridades para la red social y ha criticado, entre otras cosas, que se haya vetado a figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump por supuestamente haber promovido la violencia.

Hace dos días, Elon Musk escribió su idea de moderación de contenidos: "Que te ataque la derecha y la izquierda al mismo tiempo es buena señal".

La publicidad representa actualmente alrededor del 90 % de los ingresos de Twitter, aunque Musk ya ha dicho que quiere reducir esa dependencia y estudia por ello medidas como cobrar una cuota de 8 dólares mensuales a quien quiera tener su cuenta verificada y contar con otros beneficios.

Cierre de oficinas de Twitter

El multimillonario ordenó este viernes el cierre de las oficinas de la compañía, cuando se dispone a comunicar el alcance de los despidos masivos "en un esfuerzo por poner Twitter en una trayectoria saludable".

El magnate envió en la noche del jueves un mensaje del que hoy se hacen eco los medios estadounidenses en el que no especifica el alcance de los despidos, pero The New York Times asegura que serán 3.738 personas, lo que representa más de la mitad de los 7.500, principalmente trabajadores de las oficinas de San Francisco.

Además, ha prohibido a los empleados "discutir información confidencial de la compañía en redes sociales, en la prensa y en ningún otro lugar".

El jueves por la noche, algunos empleados dejaron de tener acceso a las cuentas corporativas de la empresa y a otras aplicaciones internas, sin haber recibido todavía cartas de despido, y tuitearon mensajes como "Vaya, parece que estoy despedido", según publica The Wall Street Journal.

A primeras horas del viernes, todos los empleados de la sede de San Francisco recibieron un correo pidiéndoles no acudir al trabajo: "Nuestras oficinas van a estar temporalmente cerradas y las tarjetas de acceso suspendidas. Si estás en la oficina o camino de ella, por favor regresa a tu casa".