Nacho Vidal cuenta cómo la vida desenfrenada le pasó factura a su salud: "No me merezco ese final"

El actor de cine para adultos Nacho Vidal habló de la depresión, el sexo y las drogas mientras permanece internado en una clínica para tratar sus adicciones. Admitió que su motivación para hablar de su salud mental abiertamente es poder ayudar a otros. “La única manera en la que puedes ayudarte es pedir ayuda”.



En entrevista para el programa ‘Lo de Évole’, la leyenda del porno español se abrió ante su público para contar su lucha con la depresión, impulsada en muchos aspectos por su estilo de vida y las constantes inyecciones de testosterona que se aplicaba.

Aceptó que lo que no le había permitido ingresar a un centro especializado era su gran ego, pues se creía capaz de afrontar todo solo, pero reconoce que “cuando empiezas a madurar es cuando sabes pedir ayuda”.

“Yo no tengo ninguna dependencia de drogas. Mi fin de semana era comprarme un gramo, 8 latas de cerveza y masturbarme 8, 10, 12 horas, solo”, expresó Nacho Vidal.

Confiesa que sus ingresos de la industria no supo manejarlos de la manera correcta, pues fueron despilfarrados en comidas, cenas, viajes, coches y extravagancias. Piensa que si hubiera ahorrado un poco más podría invertir en ciertas cosas, pero no se arrepiente de ello.

Publicidad

En este punto de su vida considera que puede vivir sin sexo, ya que para él es mucha presión tener relaciones sexuales.

“Eso de follar cansa, es para pobres de alma. Estoy a otro nivel sexual", refiriéndose a que se siente tranquilo de no practicarlo.

Sin embargo, más allá de lo mental, el cuerpo también le ha pasado factura, contagiándose de “un montón” de enfermedades de transmisión sexual.

Publicidad

Entre ellas, las gonorreas y clamidias con las cuales se infectó le desencadenaron en él el síndrome de Reiter, una enfermedad autoinmune.

Siente que puede haberlo hecho casi todo, por lo cual ahora lo único que le queda es vivir y lo que tiene claro es que no puede continuar como estaba. "No me merezco ese final", sostuvo Vidal, al considerar que es digno de uno acompañado por personas que lo amen y lo llenen de luz.

El caso contra Nacho Vidal por homicidio fue archivado

Una juez de instrucción de Xátiva ordenó archivar el caso en el que Nacho Vidal fue acusado por homicidio del fotógrafo José Luis Abad en medio del ritual del sapo bufo. Los hechos relatan que Abad perdió la vida en 2019 tras consumir veneno de sapo en la casa del actor de cine para adultos.

Publicidad

Vidal manifestó que es una buena persona y no tiene culpas. Para él, el involucrarlo en el juicio fue una estrategia mediática, sin embargo, ese fue uno de los momentos más fuertes de su vida, especialmente cuando le dijeron que no había nada que hacer.

“A mí se me murió una persona en casa. A nadie le ha importado cómo se siente cuando alguien se muere en tus brazos por primera vez en tu vida. A nadie le ha importado”, comentó.