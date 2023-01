Nació sin pene, le implantaron uno biónico y entró en coma días después de perder la virginidad

Andrew Wardle fue hallado inconsciente en el piso por su novia luego de presentar fiebre y vómito.

Wardle, un británico de 45 años, nació sin pene debido a una extraña malformación llamada extrofia vesical. Su historia le dio la vuelta al mundo gracias a un documental.

Y es que la vida de Andrew no ha sido fácil, no solo sufrió los problemas físicos de no tener su órgano reproductor, sino que esta condición le generó muchos inconvenientes a la hora de entablar relaciones personales.

Él mismo confesó que intentó suicidarse dos veces.

Sin embargo, encontró una oportunidad en el Hospital Universitario de Londres: luego de varios estudios y un largo proceso, le dijeron que le implantarían un pene biónico.

Entonces, tuvo lugar la complicada operación que costó más de 65.000 dólares y duró 10 horas.

Wardle estaba dichoso y, con cierto humor, aseguró que era “absurdamente grande”.

Pasó varias semanas en recuperación hasta que finalmente pudo tener su primera relación sexual con Feda, su novia.

“El sexo es increíble”, llegó a confesar, pero más pronto de lo que pensó iba a tener complicaciones.

Empezó a sufrir mareos, náuseas y vómitos. Un día Feda lo encontró desmayado.

El hombre duró cinco días en coma debido a un problema en su vesícula biliar, que nada tenía que ver con el implante y una vez extirpada todo se solucionó.

Wardle se recupera satisfactoriamente y recientemente declaró a medios ingleses que se someterá a pruebas para saber si puede convertirse en papá.