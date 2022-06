Dramático momento: nadadora se desmayó en una piscina y su entrenadora tuvo que ir al rescate

La nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó el gran susto de la jornada en los Mundiales de Budapest tras desvanecerse mientras realizaba sus ejercicios en la final de solo libre de natación artística. Un percance que se quedó solo en angustia gracias a la rápida intervención de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, que no dudó en lanzarse a la piscina para rescatarla.

"Ha sido un buen sustito, me he tenido que tirar porque no lo hacían los socorristas", dijo la entrenadora a medios internacionales.

Publicidad

Fuentes se tiró a la piscina con pantalón y camiseta, buceó hasta el fondo y arrastró a Álvarez hasta la superficie antes de recibir ayuda para sacarla del agua. "Me asusté porque veía que no respiraba, pero ya se encuentra muy bien, a tope", afirmó la española.

La nadadora estadounidense fue llevada en camilla hasta el centro médico habilitado en la piscina en medio de la conmoción de las compañeras y el público.

¿Por qué se desmayó la nadadora?

La entrenadora que se convirtió en la heroína de la jornada, que cuenta que tuvo que despertar a Álvarez “a bofetadas y abriéndole la mandíbula", explicó que la nadadora se desmayó por el esfuerzo desplegado durante su rutina.

😱 "He visto que los socorristas estaban paralizados y me he tirado"



😅 "Veía cómo se hundía; el polo me pesaba 20 kilos y el socorrista llegaba a su ritmo"



🏊‍♀️ Así relata Andrea Fuentes en @ellarguero su rescate a Anita Álvarez, nadadora que se desmayó tras su ejercicio pic.twitter.com/l4k2KSHtQa — El Larguero (@ellarguero) June 22, 2022

"No se me va a olvidar, no he vivido muchas experiencias de estas. Ha sido un susto grande, aunque no es la primera vez que le pasa. Es una deportista a la que le gusta llegar al límite, pero hoy se ha pasado 20 pueblos. Le he dicho que no lo haga más", declaró en la Cadena Ser.

Creo que ha estado dos minutos al menos sin respirar porque tenía los pulmones llenos de agua, pero la hemos podido llevar a un buen sitio, ha vomitado el agua, tosido y ya está comentó la entrenadora

Publicidad

Este es el tercer Mundial de natación de la deportista estadounidense, que también se habría desmayado durante un clasificatorio para los Juegos Olímpicos en Barcelona el año pasado.