Nancy Pelosi sale en defensa de Joe Biden tras denuncias de “tocamientos inapropiados”

La líder de los demócratas en el Congreso señaló que las acusaciones de dos mujeres no descalifican su candidatura. Él niega los señalamientos.

El equipo del potencial candidato para las presidenciales de 2020 en Estados Unidos Joe Biden rechazó el lunes las "difamaciones" que enfrenta el exvicepresidente, después de que una nueva mujer dijera que traspasó la línea de la indecencia.

Publicidad

El portavoz de Biden apuntó a fotografías que consideró manipuladas o engañosas y que han circulado en internet durante años, en las que se puede ver lo que el propio demócrata de 76 años describe como un estilo de campaña "táctil".

Este nuevo caso se suma a los de dos mujeres que la semana pasada acusaron públicamente al exvicepresidente, que se plantea presentarse a la próxima carrera presidencial estadounidense, de haberlas tocado de forma inapropiada hace unos años.

"Estas difamaciones y falsificaciones existen desde hace un tiempo en la oscuridad de internet", dijo en un comunicado el portavoz, Bill Russo, en referencia a varias imágenes en las que se ve a Biden con mujeres y niños.

"Y hasta día de hoy, los troles de derecha y otros continúan explotándolos", añadió.

Publicidad

Las palabras de Russo llegan cuando una mujer de Connecticut denunció que Biden la tocó inapropiadamente en 2009, cuando ejercía de vicepresidente en la administración de Barack Obama.

"No fue sexual, pero me agarró de la cabeza", dijo Amy Lappos al periódico local Hartford Courant.

Publicidad

"Me puso sus manos alrededor de mi cuello y me tiró para frotar su nariz con la mía. Cuando estaba tirando pensé que me iba a besar en la boca", añadió la mujer de 43 años.

Lappos aseguró que nunca presentó una denuncia porque creía que no prosperaría, pero dijo ser consciente de que Biden cruzó la línea de la decencia y el respeto.