Napolitano, presidente reelecto de Italia tras ruegos de partidos políticos

Giorgio Napolitano es el primer presidente de la República que repetirá mandato.

Ante el momento de parálisis que se vivía en el Parlamento, donde hasta ahora se ha hecho imposible elegir a un Jefe de Estado, los principales partidos políticos, a excepción del Movimiento 5 Estrellas, pidieron este sábado a Napolitano que reconsiderase la posibilidad de ser reelegido.

En una nota, Napolitano aceptó volver a presentar su candidatura y de esta manera el Jefe de Estado, que cumplirá 88 años en junio, hizo muy probable su reelección para un mandato que dura siete años.

Napolitano, que en numerosas ocasiones había manifestado su voluntad de no presentarse, entre otras cosas por motivos de edad, aceptó su posible reelección explicando que no puede no asumirse esta responsabilidad ante la Nación.

Los únicos que han anunciado que no votarían a Napolitano serían los parlamentarios del Movimiento 5 Estrellas del cómico Beppe Grillo, que continuarán votando por su candidato, el jurista Stefano Rodotà.

También Izquierda, Ecología y Libertad rompieron su pacto con el Partido Demócrata (PD) y apoyarán también a Rodotà.

El PD completamente dividido como ha quedado patente en las votaciones de los últimos días, impidiendo que se eligiese al exsindicalista Franco Marini o el expresidente del Gobierno Romano Prodi, también podría fracturarse en la elección de Napolitano.

El actual Jefe de Estado había intentado en los últimos dos meses todas las soluciones posibles para sacar al país de la parálisis política en la que se encuentra tras las elecciones de febrero ya que ningún partido puede formar Gobierno al no contar con una mayoría en el Senado.

