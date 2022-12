Narcotraficante mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán habría muerto en Guatemala

Desde la capital guatemalteca se informó hoy oficialmente que dos supuestos narcotraficantes murieron en un enfrentamiento con la policía en la región de Petén, y que uno de ellos se parece físicamente al líder del cártel de Sinaloa.

"No he podido confirmar. Todavía no tengo información que confirme tal hecho", afirmó el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en declaraciones a periodistas tras concluir esta noche un homenaje al Ejército en el Parlamento.

"Espero tener una actualización cuando salga de aquí", agregó el mandatario.

Por su parte, el secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo estar en contacto con las autoridades de Guatemala y que todavía no tiene información sobre esas versiones.

"Estamos en comunicación con el Gobierno de Guatemala, pero todavía ellos mismos no tienen información que podían darnos y confirmar esos hechos", dijo.

El ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López, dijo hoy a Efe que el choque armado entre fuerzas de seguridad de Guatemala y presuntos narcotraficantes se produjo en San Francisco, región de Petén.

"Dos murieron. Uno de ellos es muy parecido físicamente a 'El Chapo'", declaró López.

El ministro guatemalteco anunció que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de México llegarán a Guatemala en las próximas horas para hacer pruebas de ADN al cadáver que se parece al capo mexicano, para determinar si se trata o no de él.

El Gobierno mexicano considera a "El Chapo" Guzmán como su objetivo "más importante", según dijo Osorio Chong el pasado 15 de febrero.

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como "El Chapo", es el máximo jefe del cártel de Sinaloa o del Pacífico, considerado el grupo criminal con mayor cuota de mercado del narcotráfico y la mayor red de distribución de drogas en Estados Unidos.

"El Chapo" fue detenido en Guatemala en 1993 y entregado a México, donde se le condenó a 12 años de prisión en un principio, aunque en 1997 se le impuso una nueva condena de 21 años de cárcel.

Sin embargo, el 19 de enero de 2001 se fugó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, y desde entonces está prófugo.

El capo encabeza la lista de los criminales más buscados de México y EE.UU., pero también figura en la de los más ricos del mundo elaborada por la revista Forbes.