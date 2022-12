NASA localiza cuatro planetas similares a la Tierra

Residen fuera de nuestro sistema solar, lo que promete posibilidades en la búsqueda de vida extraterrestre, informó la NASA.

Astrónomos anunciaron que, dependiendo de las definiciones que se apliquen, han confirmado tres o cuatro planetas más que son de tamaño similar al nuestro.

Es posible que estos planetas sean rocosos como la Tierra y no gigantes de gas o mundos de hielo. Obtienen el mismo calor de su estrella como nosotros del Sol, según los recientes resultados del telescopio Kepler de la NASA.

Pero todavía no hay que reservar pasajes aéreos.

Aunque esos planetas sean semejantes a la Tierra en tamaño y temperatura en la colosal escala del universo, no son lo suficientemente cercanos en cuanto a comodidad.

Tal es el caso de dos de los nuevos planetas, los más cercanos a la Tierra que se han descubierto. Aunque cuentan con atmósferas similares a la nuestra, también tienen un gran pero: en uno habría una temperatura de unos 60 grados Celsius (140 Fahrenheit) y en el otro rondaría los -17 grados centígrados (cero F), dijo Guillermo Torres, astrónomo del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian y principal autor del estudio.

La vida posiblemente podría evolucionar y adaptarse a esas temperaturas, de acuerdo con el científico.

No están precisamente a un paso de la Tierra. Esos dos se ubican a 500 y 1100 años luz de distancia. Un año luz equivale a 9,4 billones de kilómetros (5,9 billones de millas).

Lo importante, de acuerdo con Douglas Caldwell, astrónomo del Instituto SETI y un coautor del estudio que presentó los hallazgos en la reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense en Seattle, es que los astrónomos están un poco más cerca de hallar gemelos de la Tierra y de responder la vieja pregunta: ¿estamos solos?

"Estos planetas en verdad existen; no sabíamos eso antes", dijo Torres en entrevista telefónica desde Cambridge, Massachusetts.

"Lo que en realidad estamos buscando son señales de vida. Todavía no llegamos. Tomará muchos años, pero este es el primer paso", agregó.

Con la información proporcionada por el equipo de Torres se eleva a ocho o nueve el total de planetas cuyo tamaño no es más de dos veces superior al de la Tierra y están en una zona de temperatura habitable. Pero esto es lo que se ha obtenido de una corta búsqueda en una pequeña parte de nuestra galaxia, por eso Torres cree que los planetas como la Tierra son comunes en todo el cosmos, aunque todavía no puede probarlo.

La NASA anunció también que su telescopio cazador de planetas confirmó su hallazgo número 1.000 fuera del sistema solar, la mayoría de ellos diferentes a nuestro hogar. Sumado a los hallazgos de otros telescopios los astrónomos han descubierto hasta ahora 1.800 exoplanetas.

Washington