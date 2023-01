“Necesitan tener pruebas contundentes”: Melania Trump sobre víctimas de agresión sexual

La primera dama de EE. UU. aseguró que apoya a las mujeres que denuncian, pero que sus testimonios deben estar debidamente sustentados.

En entrevista con la cadena estadounidense ABC, la esposa del presidente Donald Trump habló, además, sobre el movimiento ‘Me Too’ y el matoneo del que, según ella, ha sido víctima.

En conversación con el periodista Tomas Llamas, Melania dijo que apoya a las mujeres que han presentado denuncias de conducta sexual inapropiada, pero insistió en que ofrezcan "pruebas contundentes".

Los comentarios de Trump, de 48 años, se dieron la semana pasada en Kenia en medio de su viaje en solitario por cuatro naciones a África.

"Apoyo a las mujeres y ellas necesitan ser escuchadas. Necesitamos apoyarlas. Y también a los hombres, no solo a las mujeres", dijo Melania en extractos de la entrevista publicada este miércoles por ABC en ‘Good Morning America’.

Pero la primera dama dijo que las mujeres deben respaldar sus acusaciones con pruebas firmes.

"Necesitamos tener pruebas realmente duras", resaltó.

"No puedes simplemente decirle a alguien: 'fui agredida sexualmente' o 'tú me hiciste eso'. Porque a veces los medios de comunicación van demasiado lejos y la forma en que representan algunas historias no es correcto", afirmó.

Su esposo, el presidente Donald Trump, se ha enfrentado a múltiples denuncias de infidelidad y acoso sexual, todas las reclamaciones las ha negado repetidamente o las ha rechazado.

También en la entrevista con ABC, la primera dama habló sobre su deseo de trabajar en ciertos proyectos se ha visto obstaculizado por organizaciones que no aprueban la administración de su esposo.

"Siento que están eligiendo la política en lugar de ayudar a los demás", dijo Melania. Cuando se le pidió que nombrara a algunos de los grupos, ella se negó y solo dijo: "Ellos saben quiénes son".

Además, aseguró que “yo podría decir que soy la persona más matoneada en el mundo” ante la pregunta de que si sentía vulnerada frente a los malos comentarios.

La entrevista completa se emitirá el viernes.

