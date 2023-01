“Necesito 4 o 5 personas fuertes”: hombre de 300 kilos lanza SOS en emisora para levantarse de cama

Llevaba una semana postrado, en medio de bacterias, pues sus hermanas y la enfermera no tenían fuerzas para moverlo. Vea cómo terminó la historia.

Por más de cuatro años, Juan José no pudo salir de su casa en Málaga. Atrapado en su propio hogar, la única actividad física que realizaba el hombre de 300 kilogramos era caminar a través de la sala y las habitaciones.

Las grandes cantidades de comida que consumía y el poco ejercicio le terminaron pasando factura. El domingo 11 de marzo, Juan José intentó levantarse y no pudo. Sus hermanas y la enfermera, que está con él todos los días por dos horas, lo trataron de ayudar, pero fue imposible.

Los intentos por abandonar el lecho duraron toda una semana, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos.

Lo peor es que día tras día la cama se convertía en un completo nido de bacterias. En uno de los intentos por levantar al enfermo, una de sus venas se estalló dejando un gran charco de sangre.

Tal era la preocupación de la familia que llamaron a la Policía y a los bomberos para que ayudaran al enfermo, pero era poco lo que hacían.

"Al final vienen, ven como estoy y terminan llamando a los bomberos, llaman a un médico porque no se atreven a moverme y, al final, se van y llevo una semana sin moverme", contó el hombre en entrevista a la cadena Ser de Málaga.

La única solución era pasar el caso a los servicios sociales malagueños, pero Juan José se negaba. “No me gusta mucho el tema de la medicina”, afirma.

Ya desesperado, Juan José llamó a un programa radial de la cadena Ser para que lo ayudaran. “Yo solo necesito cuatro o cinco personas fuertes para que me levanten y ya está”, contó Juan.

Luego de escuchar la historia a través de la radio, Teresa Porras, concejal del ayuntamiento de Málaga, junto a José Rivas, experto en cirugía por obesidad, se han hecho cargo del caso. Ambos coordinaron para que Juan José fuera trasladado a los servicios de urgencias. Para llevar al centro hospitalario fueron necesarios 20 miembros del cuerpo de bomberos.

Allí se diagnosticó que este hombre, a pesar de la gran cantidad de grasa que tenía, estaba desnutrido. Esto había causado que perdiera gran parte de su masa muscular. También tenía varias infecciones por mala higiene.

Ahora Juan José tendrá una preparación de varios meses para poder ser intervenido y así reducir su masa corporal.