Negociador ucraniano dice que Rusia se está dando cuenta del "costo real de la guerra"

Las conversaciones con Rusia están comenzando a ser "constructivas", dijo un negociador ucraniano el sábado, describiendo lo que percibió como un aparente cambio en la actitud de Moscú hacia la resistencia ucraniana y las mordaces sanciones internacionales.

🔴Conflicto Ucrania-Rusia: minuto a minuto del décimo día de ofensiva militar

Publicidad

Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que había notado un cambio en el enfoque de Rusia al darse cuenta del "precio real de la guerra".

"Al comienzo mismo de la guerra, insistían en la dominación total. No esperaban que Ucrania ofreciera una resistencia tan severa", dijo Podolyak en una entrevista con el diario canadiense The Globe and Mail, en la ciudad de Ucrania occidental.

Publicidad

“Están comenzando a darse cuenta del precio real de la guerra solo ahora. Y ahora estamos comenzando a tener negociaciones constructivas”, agregó el funcionario, quien participó en las dos primeras rondas de conversaciones entre Rusia y Ucrania, celebradas en la frontera de Bielorrusia.

Una tercera sesión de conversaciones está programada para el lunes, según la delegación ucraniana.

Publicidad

Los rusos "han perdido cantidades masivas de equipos y mano de obra. Sanciones como nunca habíamos visto están colapsando su economía. Su país se ha convertido en un forajido en la escena internacional y su propaganda no funciona en absoluto", dijo Podolyak.

Repitió la solicitud del presidente para que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, que la alianza occidental rechazó el viernes.