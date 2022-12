Ni los príncipes británicos se perderán el estreno de James Bond

No es una exageración decir que habrá un par de fotógrafos cuando en octubre sea el estreno mundial de la nueva película de James Bond "Spectre".

No sólo estarán presentes el protagonista Daniel Craig y otras luminarias, también desfilarán por la alfombra roja el príncipe Guillermo, su esposa Catalina y el príncipe Enrique.

Funcionarios del palacio informaron el miércoles que los jóvenes de la realeza asistirán 26 de octubre al estreno de la película en el Royal Albert Hall de Londres. La premier será en beneficencia de la organización de caridad Cinema and Television Benevolent.

También se prevé la asistencia de otros integrantes del reparto como Naomie Harris, Monica Bellucci, Ralph Fiennes y Lea Seydoux.

La película se estrenará en Gran Bretaña e Irlanda esa misma noche, antes de llegar a otros países. En Estados Unidos se estrenará el 6 de noviembre.