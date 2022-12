Nicaragua estudia demandar a Colombia ante CIJ para exigir más mar

"La decisión la tomará el presidente (Daniel Ortega) de ver si se va a reclamar, en qué momento se va hacer ese reclamo y todo lo demás, pero sí es un derecho y efectivamente es un derecho que tiene Nicaragua", señaló el agente en declaraciones a medios oficiales.

Explicó que Nicaragua puede plantear "ese reclamo" con base en el fallo de la CIJ , del 19 de noviembre pasado, que definió los límites en el mar Caribe entre ambos países.

Esa sentencia dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés , cuyas islas mayores ya se habían concedido a este país andino en 2007.

Y también otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.

Argüello sostuvo que la CIJ no ha dicho que Nicaragua no tenga derecho a más plataforma continental, y eso es lo que están estudiando para una eventual nueva demanda.

"La plataforma continental no es una cuestión que puede demostrarse jurídicamente, es un hecho físico. Es como decir: un hombre mide seis pies o un hombre mide cinco pies; no es una cuestión que vamos a entrar en alegatos, es una cuestión simplemente de medir", ilustró.

Según Argüello, "la plataforma continental es una cuestión física, geofísica, (que) simplemente está ahí y es demostrable" que la de Nicaragua va más allá de las 200 millas náuticas que establece el derecho marítimo internacional.

"No es que Nicaragua va a empezar a inventar un alegato. Existe su derecho y el asunto es la oportunidad de reclamarlo", agregó.

Asimismo, el agente nicaragüense calificó de "inaudito" que Colombia, a casi seis meses del fallo, insista en no reconocerlo, sobre todo cuando "siempre se ha jactado" de respetar el Derecho Internacional.

"Francamente eso es una situación increíble, injustificable de un país grande como Colombia, que siempre ha dicho que respeta el Derecho Internacional, que tiene grandes juristas y ha hecho época en muchos temas de derechos internacional, que estén tomando esta actitud, que no tiene ningún fundamento", reprochó.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín , reconoció en abril que Nicaragua podría exigir más mar a raíz de ese fallo de la CIJ.

Holguín explicó que "parte de los argumentos para el retiro del Pacto de Bogotá y el análisis que hicimos a final de año", tras el fallo de la Corte, "fue precisamente evitar cualquier otro litigio con Nicaragua".

Aún así, "estamos trabajando con los abogados sobre ese punto para mirar cómo podemos evitar que esto llegue nuevamente a la Corte", aseguró frente a la posibilidad de que Nicaragua haga un nuevo reclamo sobre la llamada plataforma continental extendida.

Holguín admitió que Nicaragua ya había reclamado la plataforma continental extendida durante el proceso contra Colombia, que duró once años, y por eso no descartó que vuelva a hacer el reclamo.

Managua espera que la Comisión de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas se pronuncie sobre la reclamación que hizo Nicaragua sobre su plataforma continental extendida en el Caribe, que presentó en 2009.

Managua (Nicaragua)