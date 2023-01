Nicolás Maduro asegura que hubo reuniones secretas con Elliot Abrams

El presidente señaló que el canciller Jorge Arreaza se encontró dos veces con el enviado especial de Washington para Venezuela.

Los mensajes que Nicolás Maduro envía al mundo sobre su relación con Estados Unidos son confusos. En las últimas horas otorgó una entrevista a la agencia AP desde el Palacio de Miraflores en la que reveló que su canciller Jorge Arreaza se reunió dos veces, en secreto, con el enviado especial de Washington para Venezuela, Elliot Abrams, para tratar un posible encuentro con Donald Trump y una salida a la crisis.

Si bien durante un discurso en el marco de bicentenario del Congreso de Angostura dio a entender que de esos encuentros no salió nada.

"El imperio EE. UU. ha dado la orden de nada de diálogo, cero diálogo. Es un error", señaló el mandatario.

En la misma entrevista, Maduro dijo que el primer encuentro entre los dos altos funcionarios de Caracas y Washington fue a finales de enero y el segundo este lunes. Reconoce que criticó la decisión de Donald Trump de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado.

Pero este viernes fue aún más crítico del mandatario estadounidense.

“Ayer en la entrevista dije: la Casa Blanca se metió, señor Donald Trump, mister president, sus asesores lo metieron a usted en un callejón sin salida. El golpe de Estado fracasó y no van a poder con Venezuela, así que el único camino es el diálogo, el respeto”, indicó.

Por su parte, Estados Unidos pidió que no se permita a Venezuela ejercer la presidencia rotativa de la Conferencia de Desarme calificando de "farsa" que un representante del presidente Nicolás Maduro esté al frente del organismo.

Su secretario de Estado, Mike Pompeo, en una reunión en Bruselas con la jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini, insistió en que la única salida a la crisis son unas nuevas elecciones en el país vecino.

Vea más:

Congresistas de EE. UU. reiteraron respaldo a Colombia para lidiar con crisis de Venezuela