Nicolás Maduro aseguró que enviará a todos los “fascistas” a la cárcel

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó hoy que el dirigente opositor Leopoldo López está preso y que lo mismo se hará con todos los "fascistas", que, según él, desafían a la Constitución y al Estado.

Maduro se refirió al "grupo fascista" que ha generado los desórdenes en Venezuela y "que tiene a su jefe preso ya, como lo dije", en alusión a López, detenido en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.

López, contra el que pesaba una orden de captura con varios cargos, entre ellos, homicidio y terrorismo, se entregó ayer a las autoridades en Caracas tras encabezar una multitudinaria concentración.

El Gobierno responsabiliza a López de la violencia en que degeneró el pasado día 12 una manifestación estudiantil que resultó en tres muertos en Caracas y decenas de heridos, y que ha sido la espoleta para protestas diarias en todo el país con diversas demandas en contra del Ejecutivo.

"Va a responder y va a una cárcel y así lo hice y lo voy a hacer con todos los fascistas estén donde estén", afirmó en una alocución en cadena de radio y televisión.

Afirmó que López "está en una cárcel a buen resguardo, juzgado por haber hecho el llamado a este golpe de Estado y él debe responder y (...) sus cómplices por este golpe de Estado".

"Cada hecho violento que sucede en el país tiene responsable, uno de ellos está preso, los demás irán uno por uno llegando por mismo camino a la misma celda", agregó.

Maduro insistió una vez más en que en Venezuela se está practicando un "formato de golpe de Estado continuado para pegar la sociedad contra la pared, para llenar de violencia el país" con el fin justificar una eventual intervención militar extranjera.

"No acepto que se rete al pueblo de Venezuela, no acepto que se rete la Constitución, no acepto que se rete al Estado y el que lo rete, enmascarado, con armas, con (lo) que tenga tiene que ir a allí, a la justicia", añadió.

El presidente venezolano llamó a los jefes políticos de la oposición, en referencia al líder y gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, y al gobernador del estado Lara (oeste), Henry Falcón, a pedir a quienes protagonizan actos de violencia que cesen en su actuación.

Las calles de Caracas y de diferentes ciudades del país han visto durante la última semana repetidas estampas de quema de basura para hacer barricadas y desordenes con incendios de vehículos y ataques a edificios públicos y privados.

"Tienen responsabilidad con este país y tienen que llamar a que cese la violencia que ha promovido uno de los suyos", señaló.

Maduro considera que López es responsable debido a su llamado a ir a la calle hasta lograr la salida del Gobierno.

El opositor hizo su llamado pidiendo a sus seguidores esa salida en paz y en el marco de la Constitución.

Caracas.