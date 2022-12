Nicolás Maduro denunció agresión física a su canciller en reunión de Mercosur

El presidente Nicolás Maduro denunció la agresión a la canciller y aseguró que había sufrido una fractura. Sin embargo, Delcy Rodríguez desmintió y dijo que solo había sido un golpe que le dolía mucho.

Bolivia rechazó el supuesto ataque, sin embargo, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa calificó de un “acto grave” que Delcy Rodríguez haya entrado a la fuerza a la cancillería argentina para un encuentro del Mercosur al que el gobierno de Caracas.

"Entrar a la fuerza en la cancillería argentina me parece que es un acto grave desde el punto de vista diplomático bilateral", estimó el ministro uruguayo en declaraciones a periodistas un día después de que Rodríguez señalara que entraría "por la ventana" al encuentro de cancilleres de los socios fundadores del bloque que tuvo lugar en Buenos Aires.

Para Nin Novoa, cuyo país ha respaldado la continuidad de Venezuela en el Mercosur a contrapelo de Brasil, Argentina y Paraguay, la situación del país caribeño en el bloque es "compleja".

El jerarca afirmó que Venezuela tuvo cuatro años para incorporar 1.159 normas del Mercosur a su legislación y a agosto le faltaban 200, "una de ellas fundamental (…) que implica la creación de la zona de libre comercio entre los Estados parte".

Ese texto no está incorporado y "dificulta enormemente el desarrollo económico del Mercosur", remarcó Nin Novoa, cuyo país fue el único que apoyó a Caracas para asumir la presidencia pro témpore del bloque sureño a mediados de año, cuando el resto de los socios lo rechazaba por la situación política interna en Venezuela.

El ministro uruguayo recordó que Venezuela tuvo un plazo adicional hasta diciembre para añadir esas normas. "En diciembre constatamosque no había ninguna norma nueva incorporada" y en el derecho de los tratados "se establece con claridad" que puede haber "suspensiones" por algo así, lo cual finalmente ocurrió con Venezuela.

Venezuela sostiene que los datos esgrimidos por Uruguay y Argentina no son verdaderos.

- "Por la ventana" -

En un confuso episodio el miércoles, la canciller del gobierno de Nicolás Maduro se trasladó a Buenos Aires para intentar formar parte del encuentro de cancilleres convocado por los socios fundadores tras la suspensión de Venezuela del bloque. Caracas, suspendido del Mercosur, no había sido invitado, y Rodríguez no fue recibida.

Incluso el canciller brasileño José Serra publicó en su cuenta de twitter una foto mostrando que la reunión tenía lugar con la presencia de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que fundaron el Mercosur en 1991, sin más.

La imagen ilustró en los hechos la separación de Venezuela del grupo tras ser suspendido en sus derechos en el bloque el primero de diciembre, luego de seis meses de gobierno colegiado del Mercosur que ignoró el reclamo venezolano de que ejercía la presidencia rotativa del grupo.

Además, el miércoles Argentina asumió la presidencia rotativa del Mercosur, a pesar de los reclamos de Caracas.

Este jueves en Montevideo, Rodríguez denunció "una agresión sin dimensiones" hacia su persona al intentar ingresar a la cancillería argentina a través de dos "piquetes" y dijo que logró "llegar" al lugar de la reunión. También reiteró que los cancilleres cambiaron el lugar del encuentro.

El contacto físico, sostuvo exhibiendo un implemento para sostener su brazo derecho, es una acción "violatoria de las inmunidades que corresponden a las autoridades diplomáticas", expresó.

"Sufrí una agresión física por parte de un agente de seguridad policial" argentino, denunció. "Fui golpeada", añadió.

Rodríguez llegó a la sede del Mercosur al término de una reunión de coordinadores del bloque comercial, en respuesta a una demanda venezolana de activar el Protocolo de Olivos de resolución de controversias en el seno del grupo.

Nin Novoa en tanto, dijo que el gobierno de Maduro "viene a Montevideo a tratar su caso" en el marco de un tribunal arbitral "con algunas dificultades porque Venezuela no ha nombrado los árbitros" y eso es algo que requiere "cierta aquiescencia de los demás países" socios, "con lo cual todo es muy complicado".

Venezuela ingresó al Mercosur en 2012 con Paraguay suspendido en sus derechos tras la destitución del presidente izquierdista Fernando Lugo por el Parlamento. El Senado paraguayo no había aprobado su ingreso por lo que Caracas entró al bloque con el voto de tres de los cuatro fundadores, por esa suspensión de Paraguay.

Ahora los mismos socios más Paraguay son quienes pusieron término a su participación en las actividades del Mercosur, que busca establecer un acuerdo comercial bilateral con la Unión Europea.

Venezuela ha calificado su suspensión de "golpe de Estado".