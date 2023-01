Nicolás Maduro dice que el diálogo con oposición en Noruega va a continuar

El presidente de Venezuela, sin embargo, dijo que habrá justicia y “no la va a detener nada ni nadie”, al referirse a la fuga del comisario Iván Simonovis.

"El diálogo con los noruegos sí va, va a continuar, y vamos a avanzar en acuerdos, verificables, cumplibles, por la paz de Venezuela", dijo en transmisión obligatoria de radio y televisión, tras señalar que hay noticias "nuevas y positivas" que informará el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

"Ahora, hay muchas cosas. Así como estoy diciendo diálogo, tiene que haber justicia a lo interno, tiene que haber justicia, la justicia no la va a detener nada ni nadie", apuntó al tiempo que por primera vez se refirió a la fuga del comisario Iván Simonovis , considerado por la oposición uno de los "presos políticos" más emblemáticos del país.

El mandatario criticó que EE. UU. recibiera a Simonovis, quien en mayo pasado se fugó de su arresto domiciliario en Caracas donde cumplía una condena impuesta por su supuesta responsabilidad en las muertes que se produjeron durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente, Hugo Chávez (1999-2013).

"El asesino de Simonovis es recibido como héroe en Washington, como agente de la CIA que fue toda la vida y es un asesino, un criminal, asesino sangriento", dijo.

El mandatario señaló que continuará insistiendo en la vía del diálogo para la resolución de los problemas, pero insistió en que tiene que haber justicia para los supuestos planes "conspiradores" contra su Gobierno.

Venezuela vive un alto pico de crisis política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato cuya legitimidad no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional y, en respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un Gobierno interino que apoyan más de 50 naciones.

En medio de esta crisis de gobernabilidad, las autoridades noruegas informaron a mediados de mayo pasado sobre su papel mediador en una fase inicial para entablar un diálogo político entre el Gobierno y la oposición de Venezuela a fin de resolver la crisis del país suramericano.

Ese mismo mes las partes volvieron a tener un encuentro que, según dijo la oposición en un comunicado, culminó sin acuerdo.

En ese mismo texto, la oposición señaló que estaba dispuesta a continuar junto a Noruega para buscar una solución a la crisis venezolana, aunque posteriormente Guaidó indicó que no estaba pautado otro encuentro.