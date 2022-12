Nicolás Maduro dice que ha perdido confianza en Santos

"Aquí está nuestra mano para respetarnos, pero se ha violado el acuerdo de Santa Marta" que comprometió a Santos a no inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, añadió Maduro en una intervención nocturna televisada en la que llamó a su colega del país vecino a "que haya rectificaciones" y que sean "a tiempo".

Mientras tanto, "seguiremos evaluando todas nuestras relaciones con el Gobierno actual de Colombia", subrayó.

Maduro aseguró tener "mucha información" y "muchas fuentes de información" que apuntan a que "todo el Estado colombiano se ha puesto de acuerdo" para derrocarlo.

Reveló que como canciller del recientemente fallecido presidente Hugo Chávez y luego como candidato a reemplazarlo en la jefatura del Estado, lo que logró en las elecciones del mes pasado, accedió a la petición de Santos para interceder ante la guerrilla colombiana y lograr las conversaciones de paz que se cumplen en Cuba.

"¿Ahora nos van a pagar de esta forma, con la traición? Yo dudo, yo he perdido la confianza en el presidente Santos, a menos que me demuestre lo contrario. Yo dudo en este momento de sus intenciones para hacer la paz", agregó Maduro.

Además de asegurar que en Bogotá se pasó revista a un plan para derrocarlo, sabotear la economía, matar soldados venezolanos e incluso inocularle un veneno, Maduro recriminó que Santos "le haya lavado la cara a la derecha fascista venezolana", al haber recibido al líder opositor y excandidato venezolano, Henrique Capriles.

Capriles fue el principal rival de Maduro en los comicios del pasado 14 de abril, en las cuales denuncia que fue víctima de un fraude que favoreció a Maduro y por ello impugnó todo el proceso electoral ante el Supremo de Justicia, que aún no se pronuncia.

"Dudo de la sinceridad del presidente Santos cuando le mete una puñalada a Venezuela por la espalda y se presta a lavarle la cara a la conspiración contra Venezuela y lo digo con dolor", agregó Maduro.

Cuando el presidente de Colombia, prosiguió, "le lava la cara a las reuniones de conspiración, y él tiene información de lo que se está haciendo contra Venezuela para sabotear la economía, para asesinar soldados venezolanos, para meter sicarios aquí, de verdad uno dice: ¿A qué están jugando?".

"No se metan con nosotros", "respeten para que se les respete" y "no podemos aceptar que se conspire desde Bogotá contra nuestro país, tenemos que decirlo a los cuatro vientos y yo no puedo quedarme callado con la verdad por modismos diplomáticos", añadió.

Sobre el veneno que dijo se le pretende inocular, el jefe de Estado de Venezuela destacó que "en Colombia pudieran dar esta información también".

A ese país, detalló, "llegó un equipo desde Miami junto a (el exembajador estadounidense) Roger Noriega, dirán ellos cómo Maduro sabe tanto, pero lo tengo que decir, porque tiene que ver con mi vida: llegó un grupo de expertos con un veneno y están preparados para venir a Venezuela a inocularme el veneno a mí".

"No para que me muera en un día, no, para enfermarme en el transcurso de los meses que están por venir. ¿Me quedo callado? Tengo que denunciarlo y enfrentarlo. Ellos no lo van a lograr, tengan la seguridad de que no van a lograrlo, porque yo voy a vivir muchos años y voy a ser presidente de este país por muchos años", subrayó.

Caracas (Venezuela)