Nicolás Maduro dice que se está preparando un golpe de Estado

"Quien pretenda vulnerar la mayoría en democracia lo que está es dando o llamando a un golpe de estado; en Venezuela está en camino la preparación de un intento de desconocimiento de las instituciones democráticas", indicó Maduro tras ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales del domingo.

Por su parte, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, aseguró que no se recurrirá al reconteo manual exigido por la oposición venezolana.

Nicolás Maduro promete cumplir plenamente el legado de Chávez. "Yo soy hijo de Chávez, soy chavista, soy el primer presidente chavista después de Hugo Chávez Frías y voy a cumplir plenamente su legado de proteger a los humildes, a los pobres, de proteger a la patria de cuidar la independencia, de cuidar la patria de construir el socialismo", indicó Maduro tras ser proclamado ganador de las elecciones del domingo.

Miles de opositores manifiestan este lunes su rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del domingo y presidente electo con manifestaciones y un cacerolazo en Caracas.

En la Plaza de Altamira, en el tradicionalmente opositor municipio caraqueño de Chacao, cientos de personas se congregaron para reclamar el recuento de los votos y defender las aspiraciones del candidato opositor, Henrique Capriles, quien ha afirmado que no va a reconocer los resultados hasta que no se contabilicen de nuevo las papeletas.

"El pueblo unido, jamás será vencido", "fraude" o "se va a caer, este gobierno va a caer" son algunas de las consignas que gritan los opositores.

A la misma hora, en diferentes puntos de Caracas, se oyó un cacerolazo en rechazo a la proclamación presidencial de Maduro.

Capriles llamó al Consejo Nacional Electoral a suspender el acto de proclamación de Maduro hasta que se hiciera un recuento de las papeletas, pero el ente no lo hizo y lo declaró triunfador en una ceremonia en su sede en Caracas.

"Si corre cobardemente a proclamarse, usted es un presidente ilegítimo, así se lo anuncio a Venezuela y al mundo (...) ilegítimo, espurio", dijo Capriles en una declaración pública dirigiéndose a Maduro.

El candidato opositor llamó a sus seguidores a que si finalmente se producía la proclamación a las 8:00 p.m., hora local, se escuchará el sonido de "las ollas y cacerolas en toda Venezuela".

El CNE informó que con el escrutinio en el 98,7 %, Maduro obtuvo un 50,75 % de los votos mientras que Capriles obtuvo el 48,98%, una diferencia de sólo 262.473 votos.

La proclamación se realizó a pesar de la exigencia del candidato opositor Henrique Capriles de suspender el acto hasta que se recuente la totalidad de los votos de una elección que él asegura haber ganado.

Al inicio del evento, transmitido en cadena nacional por la televisión estatal, la gente comenzó un "cacerolazo" en aparente protesta por la proclamación de Maduro.

Antes, Capriles había pedido a sus seguidores realizar a las ocho de la noche el "cacerolazo" en caso de que el Consejo Nacional Electoral no atendiera su petición.

Según el único boletín oficial ofrecido hasta ahora por el Consejo Nacional Electoral, con el 99,12% de los votos escrutados Maduro consiguió? 7.505.338 votos, o 50.66%, y Capriles obtuvo 7.270.403, o 49.071%.

La diferencia fue con unos 235.000 votos de un total de unos 14,8 millones de sufragios emitidos.

Caracas, Venezuela