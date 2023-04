Nicolás Maduro habló de la cumbre sobre Venezuela: “Le deseo mucha suerte al presidente Petro”

Colombia tiene todo listo para la cumbre internacional de Venezuela. Sin embargo, la llegada del líder opositor Juan Guaidó al país desató una polémica. El canciller colombiano, Álvaro Leyva, dijo que no estaba invitado.

“Por ahí dijeron en algunas redes que yo lo había invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgo porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley", aseveró Leyva.

Hasta el momento, poco se conoce del paradero del dirigente opositor en Colombia, pero en un trino explicó que llegó al país caminando como miles de venezolanos y que lo hizo porque, según él, el régimen busca callar su voz.

Aunque Guaidó buscaba participar en la cumbre sobre Venezuela que se hará este martes, 25 de abril de 2023, en este momento corre el riesgo de una deportación.

Fabiana Rosales, esposa del líder opositor, aseguró que "el gobierno de Gustavo Petro responde a los intereses de la dictadura y no a la libertad y a la democracia".

Y es así como @jguaido no solo es un perseguido por la dictadura de Maduro, ahora se convierte en un perseguido por la izquierda. El Gobierno de Gustavo Petro responde a los intereses de la dictadura y no a la libertad y la democracia. — Fabiana Rosales (@FabiiRosales) April 24, 2023

Entretanto, Tomás Guanipa, dirigente opositor venezolano, aseguró que "no hemos tenido ninguna comunicación con Juan (Guaidó), entendemos que es un proceso que él está teniendo con todos los parámetros de seguridad que él pueda tener".

El encuentro internacional por Venezuela iniciará a las 11 de la mañana en el Palacio de San Carlos, centro de Bogotá y será instalado por el presidente Gustavo Petro. Dentro de los gobiernos que han confirmado su asistencia figuran países como:



Estados Unidos

Alemania|

Argentina

Canadá

Chile

España

Italia

México

Noruega

Sudáfrica

Sin embargo, en la cumbre no estarán voceros venezolanos, ni de la oposición, ni del Gobierno.

Reacciones de esta cumbre en Venezuela

Como era de esperarse, este encuentro, que intenta buscar salidas a la crisis venezolana, generó reacciones encontradas en ese país vecino. Una es la posición del Gobierno que la respalda y otra la de un sector de la oposición que la rechaza.

“Ahora, vamos a este episodio en Bogotá, le deseo suerte al presidente Petro, el levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela, no aceptamos menos, no nos transamos por menos”, declaró Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Aunque la plataforma unitaria acompaña, con moderado entusiasmo, el esfuerzo del presidente Gustavo Petro, hay sectores de la oposición que, de plano, desconfían de la iniciativa.

“Lo que se confirma es que esto ha sido un encuentro a la imagen y deseo de Maduro. De verdad injustificable escuchar al canciller Leyva decir que en Venezuela lo que se necesita es más democracia, en Venezuela no hay democracia”, expresó María Corina Machado, dirigente política de la oposición.

Sin embargo, un hecho que enrarece el encuentro fue la salida de Juan Guaidó de Venezuela con destino a Colombia.

“La visita intemperante, intempestiva, abrupta, abusiva e imbécil de Juan Guaidó a Bogotá”, agregó Maduro.

Fuentes dijeron a Noticias Caracol que el dirigente político Juan Guaidó no retornaría a Venezuela, ante la amenaza de ser detenido. De Bogotá se trasladaría en los próximos días a Estados Unidos.