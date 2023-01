Nicolás Maduro le advierte a Juan Guaidó que podría terminar en la cárcel

Cuestionó que el “payaso” que se proclamó presidente no haya convocado elecciones, como dicta la Constitución. ¿Hasta cuándo irá su mandato?, preguntó.

Según Maduro, “si como dicen algunos gobiernos satélites de Donald Trump en el mundo, el presidente fuera otro, usted señor payaso, usted tiene que convocar y no ha convocado”, al referirse a Juan Guaidó.

“Y sus propios seguidores tendrían que preguntarle: ‘¿y por qué no ha convocado?’”, agregó.

El mandatario venezolano se preguntó: “¿qué va a pasar el 23 de febrero, cuando se cumpla un mes, como manda la Constitución, se cumplan 30 días? ¿Qué va a pasar?”.

“¿Va a continuar en su mandato virtual? ¿Hasta cuándo, hasta el 2025 también? ¿O hasta que termine en la cárcel por mandato del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Hasta cuándo?”, le advirtió al presidente interino.

Maduro aseguró también que su administración le está "ganando la partida" a los gobiernos que reconocen al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela y a los países americanos que conforman el Grupo de Lima y son críticos del chavismo.

La reunión de emergencia de ese Grupo terminó este lunes en Ottawa con el compromiso de sus integrantes de no considerar la opción militar para forzar la salida de Maduro y con una petición a otros países para que aumenten la presión económica sobre su Gobierno.

Sin embargo, Maduro acusa a esta alianza de naciones de estar detrás de planes intervencionistas por lo que, aseguró, los militares venezolanos han estudiado todos los escenarios para defender a la llamada revolución bolivariana.

