Nicolás Maduro llama a defender Venezuela de los “apátridas y fascistas”

Esposa de Leopoldo López dice que en Venezuela hay una "dictadura"

"Aquí en Venezuela hay que estar de frente. A mí que no me digan que esto no es dictadura, mi esposo está preso injustamente, eso es dictadura", denunció Lilian Tintori, quien llevó un mensaje del líder opositor a los asistentes.

"Él está con ustedes, con cada uno de ustedes, y les agradece a todos los que se vistieron de blanco en Venezuela y en el mundo, fuimos millones los que apostamos que queremos paz, que somos democráticos, nuestras manifestaciones son pacíficas, no violentas", dijo.

"Yo sé que no estoy sola, sé que estoy con todas las madres de Venezuela, con todas las mujeres de Venezuela", sostuvo. Tintori agradeció a los dirigentes opositores por el apoyo y abrazó a la diputada opositora Maria Corina Machado, acusada por el Gobierno venezolano de instigar junto a López a la desestabilización del país.

"Leopoldo va a hacer lo que sea para que los venezolanos se unan, porque queremos paz, porque lo que queremos es caminar por la calle tranquilos, no que nos maten o que no secuestren", señaló.

Nicolás Maduro llega a marcha de mujeres chavistas

Maduro dijo que "la contrarrevolución ha decidido derrocar por la vía violenta esta revolución constitucional, pacífica y democrática, y lo que han hecho es levantar la energía del pueblo, sus convicciones, sus fuerzas de paz que es lo que somos nosotros".

"Venezuela no es Ucrania", dice Cilia Flores

La esposa del presidente venezolano denuncia "un golpe de Estado continuado" en su contra, dijo hoy que "Venezuela no es Ucrania", en alusión a la situación de inestabilidad política en ese país, donde este sábado el Legislativo destituyó al gobernante Víktor Yanukóvich.

Las mujeres venezolanas "vamos a garantizar" que "Venezuela no es Ucrania" y que en la nación suramericana "la violencia y el fascismo no se va a imponer porque las mujeres estaremos en las calles", dijo Flores en un acto de mujeres de respaldo al Gobierno de su marido.

Multitudinaria manifestación opositora exige libertad detenidos en Venezuela

"Queremos la libertad de todos los estudiantes detenidos, queremos la amnistía de todos los estudiantes que han sido sometidos a un proceso judicial", dijo Capriles. En el listado figura también la exigencia de libertad para López, recluido en una prisión militar desde el martes acusado de varios delitos, entre ellos, asociación para delinquir e instigación y señalado por el Gobierno como causante de la violencia al término de una marcha el pasado 12 de febrero.

La lista de exigencia también incluye "una medida humanitaria y la libertad" del comisario Iván Simonovis, condenado por muertes durante el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002 contra Hugo Chávez. También se pide que "se acabe la persecución" y que quienes están afuera en el "exilio" puedan regresar a Venezuela.

Nicolás Maduro llega a marcha de "Mujeres por la paz"

El mandatario anunció ante la multitud que se inicia la transmisión de los discursos en esta movilización en cadena de radio y televisión.

Felicitó a las mujeres que "en 24 horas se lanzaron a las calles a garantizar la paz" y rechazó el golpe de Estado, que según él, emprenden sectores de oposición.

Henrique Capriles denuncia torturas a 18 detenidos

"Son 18 torturados que denunciaron violación de sus derechos humanos, consta en cada uno de sus expedientes estas violaciones a sus derechos humanos, fueron realizados durante la detención", indicó Capriles durante una multitudinaria manifestación de la oposición en el este de Caracas.

El líder opositor mencionó el caso de Juan Manuel Carrasco, un joven que denunció haber sido violado con un fusil, y los de Jorge León a quien, según dijo, le partieron un casco en la cabeza donde tiene una fisura, y Marcos Coello, con fisura de costillas por golpes.

También mencionó los casos de Luis Boada, René Boltán y Néstor Gil, que, explicó, fueron golpeados y rociados con gasolina en la Policía Científica de Caracas. Estos casos, indicó, están documentados en los expedientes judiciales de los casos.

Cilia Flores llama a combatir el fascismo

La primera dama venezolana dice que van a hacer todo “contra ese nuevo fascismo, aquí estamos las mujeres por la paz”. “Sabemos quienes están detrás de esos grupos fascistas y los vamos a detener con amor”, enfatizó.

“Desde el mismo hogar, las madres y los padres deben reflexionar sobre lo que es la paz, la conviviencia y los valores de la vida para aislar a los violentos. Este es un Gobierno democrático y de paz”, asegura Flores.

Aseguró que los estudiantes están siendo utilizados "como carne de cañón" por la oposición.

Fallece otra estudiante

La joven Geraldine Moreno fue herida de perdigón en la cara mientras protestaba en el sector Tazajal, estado Carabobo, el pasado jueves. Este sábado, tras haber permanecido en estado crítico, murió, confirmaron medios venezolanos.

La joven, de 23 años, había sido intervenida para realizarle una cirugía que le permitiera desinflamar su rostro y reparar los daños causados por los perdigones que recibió en su ojo derecho y había comprometido su ojo izquierdo. Luego de la operación, médico informaron que no se pudo realizar la extracción de perdigones que se incrustaron en su cráneo, horas después falleció.

Henrique Capriles critica violencia y anuncia que irá a reunión con Maduro este lunes

"Este Gobierno es un error de la historia y no podemos salir de este error para incurrir en otro error (...) a los que cierran las calles: ¡Cuidado!, porque ustedes que cierran vías se están enterrando ustedes mismos y eso es lo que le interesa al Gobierno", exclamó el líder opositor y también gobernador del estado Miranda.

Capriles dijo que el próximo lunes acudirá al palacio presidencial para buscar soluciones a los problemas del país conjuntamente con Maduro, a quien advirtió que no aceptará "monólogos".

Su reunión con el jefe de Estado tampoco debe servir, añadió, para "chantajear" ni para "tomar una foto como si nosotros estuviéramos defendiendo al Gobierno".

Asociación Prensa Extranjera venezolana protesta por agresión a periodistas

La APEX manifestó su protesta por "las agresiones" a medios, corresponsales y trabajadores de la prensa desde que el pasado día 12 comenzaran las marchas de protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Expresó en un comunicado difundido este sábado su demanda al Estado de que "cumpla a cabalidad con las normas y compromisos que en la Constitución Nacional, en las leyes, y en pactos y convenios internacionales, amparan la labor de los periodistas en tiempos de paz y de conflictos".

"Denunciamos que varios corresponsales basados en Venezuela o llegados del exterior han sido víctimas de agresiones, malos tratos, hostigamiento, amenazas y robos".

"Por algunos de estos ilícitos han señalado a fuerzas del orden, y en otros a individuos que integraban grupos irregulares", agregaron.

Ministra de Defensa venezolana llama a manifestarse por la paz

La ministra de Defensa venezolana, almirante Carmen Meléndez, llamó a manifestarse por la paz y aseguró que independientemente de los colores políticos todos los venezolanos están juntos en ese reclamo.

"Las protestas y las marchas están permitidas, pero que sean pacíficas, yo le hago un llamado: todo el que quiera salir puede salir, aquí estamos nosotros, pero pidiendo por la paz de Venezuela, así sean personas o grupos que adversan al Gobierno no importa, pero paz", señaló Meléndez en declaraciones a medios del Estado.

Por la paz y contra el desarme: marchan oficialistas y opositores en Caracas

“Mujeres de la Patria”, convocadas por Maduro, se movilizan hasta el Palacio de Miraflores. Estudiantes y sociedad civil se concentran en El Marqués.