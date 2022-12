Nicolás Maduro obtiene apretada victoria que Henrique Capriles no reconoce

Nicolás Maduro logró 7'505.338 votos (50,66 %), 234.935 más que el candidato de la oposición, Henrique Capriles, que se quedó con 7.270.403 votos (49,07%), contabilizado el 99,12% de los sufragios, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El nivel de participación fue del 78,71% de los 18,9 millones de venezolanos convocados a las urnas.

"Estos son los resultados irreversibles que el pueblo de Venezuela ha decidido con este proceso electoral", dijo la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, cuando ya el reloj marcaba las 11:16 p.m. en Venezuela.

El anuncio del triunfo de Maduro, autoproclamado como hijo y heredero del legado de Hugo Chávez, se dio después de que el candidato opositor advirtiera que había intentos de querer cambiar los resultados de los comicios.

Pese a la derrota por un estrecho margen, Henrique Capriles Radonski superó su votación del pasado 7 de octubre, cuando obtuvo 6'151.544 votos (44,31%) frente a 7'444.082 (55,07%) de Hugo Chávez.

Capriles no reconoce los resultados

"Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto no se cuente cada voto de los venezolanos", indicó Henrique Capriles en una declaración pública tras el anuncio de los resultados a última hora del domingo.

Capriles reclamó una auditoría voto por voto de todos los sufragios y afirmó que, según sus recuentos, hubo "un resultado distinto al que se ha expresado en la noche de hoy".

El líder opositor, de 40 años, aseguró que el derrotado de las elecciones presidenciales ha sido Maduro. "Yo le digo al candidato del Gobierno: el derrotado en el día de hoy es usted. Usted es el derrotado, usted y su Gobierno", afirmó.

Maduro defiende su triunfo

"Podemos decir que tenemos un triunfo electoral justo, legal, constitucional, popular", afirmó Nicolás Maduro en un discurso ante sus seguidores desde el palacio de Miraflores (sede de Gobierno) y aprovechó para denunciar una guerra psicológica.

Relató, igualmente, que habló durante 15 minutos por teléfono con Capriles sobre los resultados de los comicios e indicó que el líder opositor le propuso un "pacto" previo al anuncio de los resultados oficiales, pero lo rechazó. Minutos después, Capriles negaba tales afirmaciones.

Maduro aceptó, por otra parte, que se audite la votación aunque aclaró que confían en el sistema electoral de Venezuela.

Fuerza Armada dice que hará respetar mandato popular

"No solo estamos pegados a la Constitución, sino que somos garantes de que ese resultado lo respetemos y lo hagamos respetar", afirmó el ministro de Defensa de Venezuela, Diego Molero.

Molero felicitó a nombre de la Fuerza Armada tanto a ganadores como a los que "no pudieron obtener el triunfo" y los llamó a "la solidaridad, a la hermandad, a la tranquilidad y a mantener la calma".

El general Wilmer Barrientos, jefe del Plan República, operativo militar de asistencia a las elecciones, ratificó que la Fuerza Armada "hará respetar" los "resultados que han salido de las urnas electorales".

"Queremos llamar a esa conciencia de todo el pueblo nacional, de toda la república para que los hombres y mujeres de conciencia entendamos que la democracia, el juego de la democracia es así", agregó Barrientos, que pidió a quienes celebran una "actitud cívica" y a lo que no alcanzaron el éxito "seguir trabajando".

La jornada ha dejado 43 detenidos, la mayoría por usurpación de identidad y ejercicio indebido del voto, según informó el general Barrientos.

Así se pronunció el CNE al cierre de la jornada

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el cierre de los colegios utilizados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar este domingo en Venezuela para elegir al sucesor de Hugo Chávez, y advirtió que a partir de ese momento solo podían estar abiertos aquellos centros con filas de votantes.

"Solo deben permanecer abiertos aquellos centros de votación que todavía tenga electores en la cola esperando para ejercer su derecho al voto", indicó la rectora del CNE, Sandra Oblitas.

La rectora, una de las cinco que tiene el CNE, felicitó al pueblo venezolano "por su amplia participación" y "por su vigor democrático".

Oblitas indicó que el organismo electoral ha empezado a recibir la transmisión de los datos de los colegios electorales que han cerrado, y pidió calma a la espera de los anuncios de los resultados. < >

Venezolanos votaron en calma

Las 39.018 mesas electorales del país se abrieron a las 6:00 a.m. y deberían cerrar oficialmente a las 6:00 p.m., pero la normativa obliga a dejar abiertos los centros hasta tanto haya personas votando.

Los venezolanos participaron en calma y normalidad en una jornada en la que el chavismo y la oposición polemizaron sobre la participación. < >

El candidato oficialista, Nicolás Maduro, y el principal de la oposición, Henrique Capriles, coincidieron no obstante en llamar a que los ciudadanos acudieran a las urnas para elegir al presidente que concluirá el mandato que el fallecido Hugo Chávez comenzó el pasado 10 de enero.

En las primeras horas, las segundas elecciones presidenciales en seis meses no registraban las largas filas vistas en los pasados comicios de octubre , donde Hugo Chávez obtuvo su tercera reelección consecutiva.