Niegan libertad bajo fianza a peruano señalado de asesinar a madre e hija colombianas en EE. UU.

Una jueza le negó la libertad bajo fianza a Jean Pierre Ojeda, el peruano señalado de asesinar a una colombiana y a su hija en Tampa, Florida . El sujeto se presentó a la primera audiencia en la corte del condado de Hillsborough en Estados Unidos.



El sujeto fue extraditado desde el estado de Maryland donde fue capturado el pasado 27 de noviembre de 2023, justo después de haber asesinado a su expareja y a su hija, una menor de 14 años.

Durante la audiencia, el acusado se mantuvo con la cabeza baja mientras los investigadores revelaron los detalles del crimen.

Una agente de la división de homicidios de la Policía de Tampa aseguró que desde el apartamento de la víctima mortal se podía ver un rastro de sangre. También trascendió que una amiga, que vivía con las víctimas, se convirtió en la única testigo de este doble homicidio.



No obstante, el abogado defensor del ciudadano peruano manifestó que la testigo no pudo confirmar quién inició la agresión y resaltó que su defendido no opuso resistencia ante la captura.

Pese a estos argumentos, la jueza del caso señaló que cualquiera que sea capaz de asesinar a una adolescente de 14 años no debería estar libre y le negó la fianza.