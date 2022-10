Más de 500 personas han muerto por inundaciones en Nigeria

Calles, carros y casas han quedado sumergidas bajo el agua en Nigeria, donde después de más de una década se vuelve a vivir una emergencia de esta magnitud.

Desafortunadamente, las lluvias torrenciales que azotan a 27 de los 36 estados del país han cobrado la vida de más de 500 personas en las últimas semanas, han herido a 1.546 personas, y han dejado a más de 790.000 desplazados.

Publicidad

Del mismo modo, 45.249 casas resultaron totalmente dañadas, mientras que 70.566 hectáreas de tierras de cultivo quedaron completamente destruidas, según un comunicado de la subdirectora de Información del ministerio, Rhoda Ishaku Iliya.

En medio de esta problemática, el bloqueo de las carreteras ha impedido que se transporten los alimentos, por lo que la población está sufriendo por el desabastecimiento y el daño a los cultivos: "Sembramos yuca, sembramos ñame, pero las aguas destruyeron ese esfuerzo", dijo Ifranco Okonna, una de las desplazadas.

Por otra parte, como Jude Ekene-Ane, cientos de personas se han quedado sin empleo: “Como chofer de mototaxi me ha afectado, porque la gente ya no está viviendo en esta zona, la gente ha emigrado a otros lugares. Ya no tenemos pasajeros para transportar, son solo las personas en canoa las que realizan los servicios de transporte".

Frente a esto, el Gobierno aprobó un plan de respuesta y movilizó equipos de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias para llevar ayudas a las comunidades más afectadas.

Otras noticias del mundo: