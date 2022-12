Niña colombiana de 12 años fue reportada como desaparecida tras incendio en edificio de Londres

Sus padres hablaron con ella por última vez cuando intentaba salir por la escalera de emergencia. Un bebé fue lanzado por su madre desde un noveno piso para salvarlo.

Faltaban pocos minutos para la una de la mañana en Londres cuando el edificio de 24 pisos, con 120 apartamentos de cuatro habitaciones cada uno, se convirtió en un infierno.

El fuego, que al parecer se originó en una de las plantas bajas, se extendió con rapidez y consumió prácticamente todo el edificio, en el que minutos antes dormían tranquilamente decenas de familias, algunas de ellas colombianas.

Seis minutos más tarde llegaron los bomberos, pero la lucha contra las llamas fue infructuosa las autoridades investigan si la construcción había sido recubierta con algún de tipo de material altamente inflamable durante una remodelación reciente.

En su desespero por salvarse, algunas personas saltaron desde lo alto. Una madre, incluso, lanzó a su bebé desde el noveno piso.

"Había una mujer que hacía señas desde una ventana. Lanzó su bebé por la ventana y un hombre que pasaba milagrosamente lo agarró. Ella se despegó de la ventana y no supimos más de ella. No sé qué hizo el hombre con el bebé, pero estaba a salvo", relata Samira Lamrani.

Una niña colombiana está reportada como desaparecida. Se llama Jessica Urbano y tiene 12 años. Sus padres, Ramiro y Adriana, hablaron con ella por última vez a la 1:39 a.m., cuando intentaba salir por la escalera de evacuación de emergencia.

Las autoridades investigan cómo se inició el fuego. La edificación, además, sólo tenía una vía de evacuación.