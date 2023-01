Niña de 11 años robó unos dulces del supermercado y policía la atacó con taser

El oficial, que estaba de civil y también trabajaba en dicha tienda, la atacó con una pistola de electrochoques por la espalda.

El hecho ocurrió el pasado lunes en un supermercado Kroger ubicado en el norte de Cincinnati, Estados Unidos.

La menor estaba poniendo algunos dulces en su maleta cuando fue descubierta por el policía, quien no estaba de servicio y tenía un segundo empleo en dicha cadena. Este le dijo que parara, mas la pequeña hizo caso omiso y trató de escapar. Fue en ese momento que el agente disparó su pistola tipo taser y le dio un choque por la espalda.

De inmediato, la pequeña fue llevada al hospital de niños de Cincinnati para los respectivos exámenes, luego fue entregada a sus padres. Aunque no tuvo daños, la madre de la menor asegura que aún se queja de dolores en la espalda y de problemas para dormir.

El departamento de Policía de Cincinnati anunció que el oficial estará en una licencia hasta que se realice la debida investigación. “Nosotros nos preocupamos cuando la fuerza es usada en un niño de esa edad por uno de nuestros oficiales”, declaró el comandante Eliot K. Isaac.

Sin embargo, el código de procedimiento de la Policía de dicha ciudad permite que se use este tipo de armas “no letales” en personas entre los 7 y 70 años que se resistan a un arresto.

Por otro lado, el alcalde de Cincinnati, John Cranley, se pronunció en contra del hecho: “electrocutar a una niña de 11 años, que no representa un peligro para la Policía, está mal. Me disculpo por el daño que se le pudo hacer a ella y a su familia”.

Ahora, la menor tendrá que presentarse en una corte juvenil para responder por robo y obstrucción a la justicia, aunque se espera que no haya ninguna acusación puesto que no tiene ofensas anteriores en su historial.