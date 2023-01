Niña de 12 años le tendió una trampa a su tío para demostrar que sí la abusaba

“Me desperté con él tocándome”, contó la pequeña sobre los frecuentes manoseos que sufrió. Su historia es estremecedora.

El relato de una menor, identificada por las autoridades como V, conmociona a Argentina.

Publicidad

Todo comenzó cuando la niña le envió un audio por WhatsApp a una compañera de colegio.

En este le decía: “No sabés lo que me pasó. Mi tío me tocó la cola y la ‘chucha’. Me desperté con él tocándome, cerraba las piernas y él hacía más fuerza, como que me quiso violar”.

Aunque la pequeña nunca les contó a sus padres, la mamá de su compañerita sí se enteró del mensaje e inmediatamente les informó.

Entonces, la madre de V. habló con ella y esta le reveló que tal episodio sí había ocurrido.

Publicidad

El abusador se llama Leandro Martínez, tiene 43 años y es esposo de una prima del papá de la niña. Por su cercanía, la menor le decía tío.

Aunque la familia de V. habló del tema, inicialmente no se interpuso ninguna denuncia. “Nos costaba enmarcar lo que había pasado como un delito”, dijo la mamá al medio argentino TN.

Publicidad

Sin embargo, la pequeña víctima no se rendiría; por lo que ideó un plan para poner en evidencia al acosador.

Aprovechó que habían hecho unas remodelaciones en su casa y le dijo a tu ‘tío’ que le quería dar un tour por la vivienda. Una vez estuvieron solos en su habitación, este la manoseó. Lo que no sabía es que una cámara había sido instalada y grabó todo.

Esta es la imagen difundida por la prensa argentina: allí se ve a Leandro Martínez saliendo de la pieza y percatándose de que una cámara captó todo.

Ante la evidencia, autoridades ordenaron capturar al sujeto, pero este había escapado. Actualmente se encuentra prófugo.

Publicidad

El caso se dio a conocer en días recientes y causa conmoción en Argentina.

De acuerdo con la investigación, se pudo determinar que el retraso escolar de V. y sus problemas para ir al baño estaban relacionados con los abusos que estaba sufriendo.