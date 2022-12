Niña de 12 años podría ser enjuiciada por enviar foto semidesnuda a un pedófilo

Madre de la pequeña rechaza que su hija, víctima de explotación sexual, termine siendo tratada como delincuente. Mientras tanto, el depravado sigue libre.

“Ella es la víctima. La forzaron a enviarlo. Hay un pedófilo por ahí, pero están hablando de criminalizar a una niña”, dijo la mujer.

Los hechos se registraron en el sur de Reino Unido. La noticia ha causado gran revuelo y polémica dentro de la opinión pública inglesa.

Todo empezó con un contacto hecho por el hombre a la adolescente a través de una cuenta anónima de Instagram . Inicialmente, el hombre se mostró amable y fingió ser alguien menor.

Mientras aumentaba la frecuencia de los mensajes, el señalado pedófilo empezó a pedirle que le enviara imágenes subidas de tono.

Al final, tras sufrir varias presiones, la pequeña aceptó y le envió una imagen con el torso desnudo desde su Ipad.

Cuando la madre lo notó, acudió al Centro de explotación infantil y protección en línea de Reino Unido (CEOP).

Tras exponer su caso y contactar a la policía, un funcionario del CEOP le notificó a la mujer que su hija podría enfrentar cargos criminales. Todo, porque según la ley, crear o compartir imágenes explícitas de un niño es ilegal, incluso si es el mismo menor quien envía una foto de sí mismo.

"Ella está temerosa, molesta, preocupada por lo que va a pasar y me pregunto si hice lo correcto al reportarlo”, dijo la mujer.

La noticia ha sido referenciada por varios medios ingleses, entre ellos Independent y The Mirror .

La madre horrorizada de la niña levantó la alarma con la policía y las agencias de protección infantil. Pero mientras el pedófilo permanece libre, la niña se enfrenta a una investigación policial por enviar una imagen indecente.

La Agencia Nacional del Crimen en Reino Unido se pronunció y aseguró que por extraño que parezca, esa es la ley. No obstante, la institución dijo que es un tema discrecional y que se está tanto en la posibilidad de formular cargos, como no hacerlo.

