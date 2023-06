Niña de 13 años se gastó los ahorros de su familia en videojuegos

Una sorpresa de infarto se llevó una madre en China luego de que la llamaran de la escuela de su hija para avisarle que la menor estaba usando su tarjeta débito para hacer compras de videojuegos en línea y compartiendo el dinero con sus amigos. La niña, de 13 años, gastó más de 65 mil dólares que correspondían a los ahorros de su familia.



Gong Yiwang, madre de una niña de 13 años en China, recibió una noticia inesperada que afectó drásticamente su economía: su hija gastó, entre enero y mayo de 2023, todo el dinero que ella tenía ahorrado en su cuenta bancaria. Al parecer, la menor eliminaba todos los mensajes relacionados a sus compras para que los padres no se enteraran de sus movimientos.

Sin embargo, la situación salió a la luz gracias a una llamada telefónica por parte de la maestra de la joven, que se enteró de que la niña estaba gastando en clase el dinero de una tarjeta y compartiendo los fondos con sus compañeros. Preocupada por la alerta, la mujer revisó su saldo y todo el dinero que tenía se había esfumado; solo le quedaban siete centavos.

Según los informes de su banco, la hija de Yiwang había gastado un valor aproximado de $16.800 dólares en cuentas de videojuegos en línea y casi $30.000 en accesorios y compras dentro del juego: “Nunca pensé que una niña de 13 años pudiera hacer esto”, aseguró la afligida mujer en el medio de televisión local Elephant News. “Estoy aturdida, mi cabeza se siente como si fuera a explotar”, agregó.

En su defensa, la niña señaló que no sabía exactamente de dónde procedía el dinero con el que pagaba, aunque sí tenía conocimiento de que la cuenta bancaria de su madre estaba vinculada al teléfono celular desde donde jugaba. Pese a esto, se encargó de eliminar las transacciones y mensajes que le llegaban para ocultar la evidencia.

Por otro lado, la estudiante confesó que sus compañeros de clase comenzaron a acosarla por dinero y le pedían que les regalara fondos para sus propias cuentas de juegos, a lo que la menor accedió por temor a que le hicieran algo. “Si no se los enviaba, me molestaban todo el día. No le dije a la maestra porque tenía miedo que ella le dijera a mis padres y que mis padres se enojaran”, afirmó en el medio anteriormente mencionado.

Por ahora, Gong Yiwang se encuentra intentando recuperar parte del dinero perdido, solicitando el reembolso de dinero de varias plataformas, aunque todavía no ha recibido nada de vuelta.

Con la intención de frenar la adicción de los niños a los juegos en línea, el gobierno de China limitó el tiempo de exposición a los dispositivos a tres horas a la semana en 2021, adicionalmente, introdujo campamentos de adicción a internet destinados a tratar personas con trastornos ciberadictos.