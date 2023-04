Niña de 2 años murió por estrangulamiento: su mamá es la principal sospechosa

En Berazategui, una localidad de Argentina, una niña de 2 años murió por estrangulamiento. La mamá de la menor y la pareja de ella fueron indagados, pues según las autoridades son los principales sospechosos.



Conforme a la información que reveló TN , la niña de 2 años también tenía señales de haber sido abusada sexualmente.

Cuando llegaron a un centro asistencial con la menor de edad, la mamá aseguró que ella había muerto pues su hermanita, de apenas 7 años, le había enroscado el cabello alrededor del cuello y que eso provocó el deceso.

En ese momento, los especialistas del hospital llamaron a la Policía para alertar sobre el ingreso de una niña fallecida, que en ese momento solo estaba acompañada por su progenitora.

Entretanto, se ordenó una autopsia al cuerpo de la menor de edad para establecer las causas de la muerte. Los resultados de ese procedimiento arrojaron que el deceso se produjo por una “insuficiencia respiratoria aguda y asfixia mecánica”.

Además, encontraron “lesiones compatibles con abuso de vieja data”. La fiscal del caso pidió que la mamá de la menor y su pareja sean indagados.

Posteriormente, se activó una ruta para garantizar los derechos de la otra pequeña.

Hay conmoción en el municipio de Soledad, Atlántico, tras conocerse que una bebé de un año se ahogó en un balde con agua. Según relató Karelys Araujo, madre de la pequeña, la tragedia ocurrió mientras ella realizaba labores domésticas en su vivienda, ubicada en el barrio Terranova Etapa II.

La bebé jugaba con su hermanita de tres años. Karelys comentó que siempre acostumbra dejar el balde en la terraza de su casa, teniendo en cuenta que en ese momento estaba trapeando.

Sin embargo, en un aparente descuido, la bebé introdujo la cabeza en el agua: "Mis hijas estaban jugando en la terraza mientras yo me encontraba cocinando y atendiendo las labores de la casa. El balde de agua estaba afuera, porque yo estaba trapeando y fue en ese momento en el que mi hija mayor, la de tres años, me indica que mire a la bebé, pero cuando intenté sacarla del balde, ya era demasiado tarde, no respiraba", dijo Karelys.