Niña de 4 años murió a manos de su hermana menor mientras jugaban

En un aparente descuido de los adultos, una niña de 3 años mató accidentalmente a su hermana mayor, de 4, propinándole un disparo con una pistola semiautomática cargada. De acuerdo con las autoridades, esta “parece otra historia trágica de una niña que obtiene acceso a un arma de fuego y lastima a otra persona. Esta vez fue un disparo fatal, parece ser para su hermana".



Los hechos ocurrieron en un conjunto de apartamentos en el condado de Harris, en Texas, Estados Unidos, mientras cinco adultos departían tranquilamente pensando que alguien más estaría al cuidado de las niñas. Entre los presentes estaba la madre y el padrastro de las menores, que dieron por sentado que el otro era el responsable de lo que hacían sus hijas, según señaló el alguacil local Ed González.

La víctima de 4 años falleció en la escena del crimen. Fue catalogado como accidente. Por ahora no se ha determinado si alguien enfrentará cargos por el homicidio. El suceso ha generado consternación entre los habitantes del sector que han cuestionado el uso de armas.

En una entrevista con el diario británico The Mirror, González recomendó a las personas que tienen armas que se aseguren de almacenarlas en un lugar donde los niños no puedan alcanzarlas, especialmente en las vacaciones que se avecinan. "Tienes que asegurarte de ser un propietario responsable de armas. Guarda tus armas en un lugar seguro. Tiene que ser algo más que decirles a los niños que no toquen las armas", declaró.



En otras noticias similares, un niño de 6 años que le disparó a su profesora en un salón de clases en el estado de Virginia, no enfrentará cargos pese a que el hecho fue descrito por el director de Policía de Newport, Steve Drew, como “tiroteo intencional”.

Según el abogado Howard Gwynn, la “posibilidad de que un niño de 6 años pueda ser juzgado es problemática”. Además, manifestó que el pequeño es un menor de edad y que esto le impediría entender el sistema legal.

Incluso, recalcó que este niño de 6 años no podría ayudar a su abogado en medio de un juicio y que no existe una base legal para acusarlo.

Sin embargo, Gwynn recalcó que se está explorando la posibilidad de que el autor de este tiroteo sea acusado por otros delitos, pues la ley de Virginia dicta que sí puede ser imputado de manera penal.