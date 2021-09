Niña de 4 años que se había contagiado de COVID-19 murió mientras dormía

En el condado de Galveston, Estados Unidos , una niña de 4 años murió luego de contraer coronavirus COVID-19 . La madre de la menor, que se negaba rotundamente a vacunarse contra la enfermedad, se contagió primero.

La progenitora contó que dio positivo para COVID-19 el pasado 6 de septiembre. Al conocer su diagnóstico, llegó a su vivienda y trató de alejarse al máximo de sus hijos, pues no quería contagiarlos.

No obstante, todos estaban en cuarentena.

"Terminé contagiada de COVID-19 y me diagnosticaron el lunes 6 de septiembre. Llegué a casa y me aislaron. Traté de alejarme de ella, no quería que ella y mis otros hijos se enfermaran”, aseguró la mujer, según Metro .

Pese a sus esfuerzos, la salud de la niña de 4 años se complicó por una fiebre. La mujer le administró algunos analgésicos durante la madrugada y la menor se dispuso a descansar.

Pero a las 7 de la mañana fue encontrada muerta en su cama.

Según su relato, la menor de edad no sufría ningún tipo de comorbilidad, pero sí se enfermaba con más frecuencia que sus hermanos.

La niña había dejado de asistir al colegio desde el pasado 1 de septiembre, situación que llevó a las autoridades a deducir que contrajo la enfermedad en casa.

Los forenses que examinaron el cuerpo de la menor confirmaron el virus estaba en su organismo.

La mujer indicó que la situación dejó a su familia demasiado “herida” y “estresada”.

Philip Keizer, vocero sanitario del condado de Galveston, manifestó que ese caso es catalogado como una tragedia: “Si sus hijos están enfermos, busque atención médica”.