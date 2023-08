Niña de 4 años venció un cáncer cerebral contra todo pronóstico

Mila Larsen, una niña de 4 años de Reino Unido, fue diagnosticada con cáncer en septiembre de 2022 luego de que le realizaran unas tomografías computarizadas en el cerebro. Los resultados revelaron que la menor tenía un tumor y un quiste que ocupaban todo el lado izquierdo de su cerebro y fue catalogado como un ependimoma de tercer grado, un tumor maligno de rápido crecimiento.



Inicialmente, Mila fue tratada en el Hospital Christie de Manchester, Inglaterra, pero meses después fue trasladada al Hospital Infantil de Sheffield, donde fue intervenida quirúrgicamente. Los médicos especialistas lograron extirpar el tumor de la niña, aunque advirtieron la alta probabilidad de que regrese.

Contra todo pronóstico, la menor fue sometida a múltiples sesiones de quimioterapia y a un nuevo método de radioterapia, llamado terapia de protones, que sirve para tratar los tumores no diseminados ubicados en las partes más delicadas del cuerpo.

Desde entonces, la pequeña ha demostrado su recuperación en cada uno de los controles que se ha realizado en los últimos ocho meses. De acuerdo con los familiares de Mila, "hay días buenos y malos" para la menor, pero ahora está lista para comenzar la escuela, a tiempo parcial.

De momento, Mila debe someterse a resonancias magnéticas una vez cada tres meses, pero el próximo año se espera que sea una vez cada cuatro.

"Ella tiene sus días buenos y sus días malos, tratamos de tomar cada día como viene porque nunca sabes cómo va a estar ese día. Sufre mucha fatiga y dolores de cabeza", expresó Ruth Larsen, tía de la niña, al medio Grimsby Live.

"Realmente no hacemos grandes planes para salir ese día porque no sabemos si ella estará fatigada o no, así que tomamos cada día tal como viene. Cuando ella se siente con ganas, la tomamos y la llevamos a la playa porque es su lugar favorito", agregó.

Debido a la naturaleza del cáncer que sufrió la niña, las células cancerosas podrían seguir dentro del cuerpo de Mila. Por este motivo, la menor deberá someterse a múltiples evaluaciones médicas durante los próximos diez años y existe la posibilidad de que el tumor pueda regresar.

"Es bastante difícil porque siempre está en el fondo de tu mente, incluso si te estás divirtiendo con ella. No lo llaman remisión, porque técnicamente ella todavía podría tener células cancerosas dentro de su sistema, pero no se muestra como un tumor", explicó Larsen.