Niña de 7 años murió luego de ser atropellada por una moto que se dio a la fuga

Un trágico accidente tiene enlutada a una familia en la localidad de Walsall, en Reino Unido, donde una niña de 7 años perdió la vida tras ser atropellada por una moto cuando jugaba afuera de su casa en Blakenall. Al parecer, el conductor del vehículo era un menor de edad.



De acuerdo con los testigos del siniestro, la niña, identificada como Katniss Selezneva, estaba jugando con su monopatín en la calle cuando fue atropellada por una moto. Al escuchar el estruendo, la madre de la menor salió corriendo de la casa y vio a los vecinos rodeando a la pequeña mientras le practicaban maniobras de primeros auxilios.

Inicialmente, la menor fue atendida por una ambulancia donde se le brindó soporte vital avanzado y luego fue trasladada en avión a un centro asistencial infantil especializado. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, murió poco después de ingresar. Mientras tanto, un joven de 14 años fue aprehendido en relación al incidente, por ser el presunto responsable de ocasionar la colisión.

La Policía de West Midlands confirmó que por ahora siguen interrogando al joven sobre la tragedia, a la par que buscan la motocicleta involucrada en el siniestro, de color azul con negro.

"Este es un evento absolutamente trágico que resultó en la muerte de una niña inocente. Todavía tenemos que recuperar la motocicleta involucrada y conozco a alguien en el local. La comunidad sabe dónde está", dijo el sargento detective Paul Hughes, de la unidad de investigación de accidentes de tránsito.

"Ahora necesito que esa comunidad se reúna y trabaje conmigo. No se trata de proteger a las personas, se trata de hacer lo correcto. Como tal, insto a cualquier persona que tenga información, ya sea grande o pequeña, a que se comunique con nosotros. Esta es una situación desgarradora por la que ninguna familia debería pasar y mis pensamientos están con la familia de esta niña", agregó.

Por otro lado, informes no confirmados dijeron que se había encontrado una moto con características similares quemada en un parque cercano. Las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que tenga información adicional relacionada con el accidente para que se comuniquen con las líneas de atención de la policía local.

A modo de homenaje, vecinos, familiares y amigos de la niña que murió tras ser atropellada por una moto le dejaron ramos de flores, peluches y globos en el lugar.

Su madre, Tsvetelina Selezneva, le dedicó un sentido mensaje a través de redes sociales: “Dios se la llevó demasiado joven y frágil. No tengo fuerzas y no quiero despedirme de ti, mi estrella. Cómo dejarte ir, si mi corazón está sangrando y mi alma está doliendo. Soy impotente, las palabras no alcanzan y no hay consuelo. ¡Que tu camino sea brillante para que no tengas miedo en la oscuridad sin mamá y papá! ¡Paz a tu alma! Mamá algún día vendrá a ti. ¡Amén!”.