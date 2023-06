Niña de 9 años perdió seis dedos mientras jugaba en un terreno baldío cerca de su casa

En un lamentable accidente, una niña de 9 años perdió seis dedos de sus manos mientras jugaba en un terreno abandonado, convertido en un tiradero de escombros no autorizado, cerca de su casa.



Los hechos se presentaron en abril de 2023 cuando la menor, identificada como Isabella, intentaba “hacer una guarida” con varios objetos que se encontraban esparcidos en el área, en la ciudad de Salford, en Gran Mánchester, Reino Unido. De acuerdo con la madre de la niña, Kerry Ratcliffe, su hija se paró sobre una mesa, que comenzó a ceder hasta que se resbaló.

En ese momento, Isabella intentó sostenerse de lo primero que vio para amortiguar la caída, pero su agarre hizo que perdiera los dedos, debido a que se aferró a las barras filosas sin terminar que conformaban una cerca. La madre, que tiene otros cuatro hijos, narró al medio local Mirror la aterradora escena protagonizada por la niña.

“Escuchamos gritos y un vecino corrió hacia donde estaba Isabella, luego mi hijo me empujó hacia adentro y dijo 'no tiene dedos'. Ahí me derrumbé”, dijo.

La menor fue trasladada a un hospital local donde la sometieron a una cirugía de emergencia para pegarle los dedos. Sin embargo, después de 12 horas de intervención, el procedimiento no salió según lo planeado y los médicos no pudieron volver a unir los pedazos.

Desde entonces, la niña se ha ido acoplando a su nuevo estilo de vida y, después de su recuperación, volvió a la escuela. De acuerdo con Ratcliffe, “todavía no sabe nada” sobre lo que sucedió el día del accidente, pero su hija se está “adaptando muy bien” y ha dado “pasos masivos” para seguir adelante.

Adicionalmente, la mujer señaló que Isabella tendrá en el futuro una mano protésica que le facilite las tareas diarias. Por otro lado, la madre hizo un llamado a las autoridades locales para que garanticen que este accidente no le vuelva a suceder a otro niño, ya que el lugar donde se presentaron los hechos se convirtió en un lugar no autorizado para arrojar escombros y los vecinos ya se habían quejado durante años.

“Hay una entrada privada con puertas de hierro. Nos dijeron que habían cortado las cerraduras y luego se convirtió en un punto de acceso para tirar basuras. Las puertas siempre están abiertas. Los vecinos dijeron que se han quejado de ellos durante años”, protestó.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Salford, el terreno abandonado resultó ser propiedad de una asociación de vivienda local. A propósito del caso, el director de dicha entidad se pronunció a través de un comunicado en el que pidió disculpas por las molestias ocasionadas. “Continuaremos ofreciendo apoyo y trabajo con la comunidad”, puntualizó.