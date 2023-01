Niña de 9 años se quitó la vida porque su mamá no la dejó usar el celular

La mujer se negó a que su hija viera videos en horas de la mañana, por lo que la pequeña se encerró en su cuarto y tomó la fatal decisión.

Eran las 9 de la mañana del domingo cuando a la habitación de la madre entró la niña pidiendo que le permitiera ver Youtube. La mujer solo le dijo que no a la menor, quien decidió correr a su habitación y encerrarse.

La mamá pensó que tal vez ella se había escondido para llorar y siguió con sus labores diarias. Consideró que ya había pasado bastante tiempo sin que la niña se pronunciara, así que subió hasta el cuarto y descubrió la trágica escena.

Un hermano intentó hacerle reanimación, pero no pudo hacer nada. Aunque fue trasladada a un hospital en la zona del Bronx, en Nueva York, ya era demasiado tarde.

"No puedo imaginar lo que la madre está viviendo ahora. Un amigo mío habló con ella y le dijo que creía que era su culpa", afirmó Zoraida Irizarry, una vecina de la familia que habló con The New York Post.

Vecinos indicaron que la niña era la menor de cuatro hermanos, y recordaron que los niños habitualmente se sentaban en los pasillos con los teléfonos.