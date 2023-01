Niña de 9 años se salvó de depredador que la seguía gracias a una astuta acción

Se percató de que estaba en peligro y, cuando el sujeto la tenía prácticamente cercada, actuó con rapidez y lo engañó. Vea el escalofriante video.

Cámaras de seguridad en Moscú captaron cómo el sujeto acechó a la niña de 9 años, desde que salió del colegio hasta que ingresó al edificio donde vive.

La pequeña entró primero a una tienda, intentando eludirlo, pero no pensó en pedir un teléfono o ayuda. Cuando salió de ahí, vio que el depredador no se había ido, así que decidió seguir caminando hasta su casa con la esperanza de que el riesgo desapareciera.

Los videos de las cámaras mostraron la llegada de la menor al edificio. El hombre no esperó a que se cerrara la puerta y avanzó detrás de ella.

La niña se dirigió a los ascensores, pero, gracias a un rápido movimiento, se escondió en un rincón y aguardó a que el sujeto pasara. Entonces, caminó de prisa y fue hacia la calle.

El individuo se dio cuenta y también salió del edificio, tratando de encontrar a la menor. Pero esta última ya veía caminando junto a su papá, con quien, por fortuna y casualidades de la vida, se topó en ese momento. El criminal, como si nada, pasó frente a ellos.

En el video se ve cómo la niña, incluso, alcanza a hacerle señas al papá sobre el presunto abusador. Este último, sin embargo, se fue.

Vecinos del sector reconocieron al sujeto y afirmaron que padece problemas mentales y está bajo tratamiento.

Aunque la Policía recibió la denuncia, no se pudo abrir un proceso porque no se cometió delito alguno.

Video de RT: