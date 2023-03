Niña de dos años murió tras quedar atrapada entre las rejas de su casa

En la localidad de Orán en Salta, Argentina, una niña de dos años perdió la vida tras quedar atrapada entre las rejas de su casa.

Según precisaron los medios de comunicación , la menor de edad se quedó sola en la residencia el pasado viernes 10 de marzo, ya que su madre no encontró quién pudiera cuidarla.

Fue en la mañana del sábado 11 de marzo, cuando la mujer llegó al domicilio y halló el cuerpo sin vida de su hija.

Las primeras hipótesis indicaban que la pequeña había muerto electrocutada, sin embargo, el informe de medicina legal concluyó que la niña de dos años falleció por asfixia mecánica posicional por hipertensión.

Pese a que se logró determinar la causa de muerte, las autoridades aún no han podido establecer cómo sucedieron los hechos.

"Creemos que la menor intentó salir solita de la casa y quedó atrapada entre las rejas de entrada", explicó una fuente que investiga el caso.

La Fiscalía se encuentra a cargo de las pesquisas correspondientes al hecho. Asimismo, se conoció que una fiscal solicitó la detención de la mujer, quien se espera sea imputada en próximas fechas.

Fatídica muerte de otro menor de edad

En un aparente descuido de los adultos, una niña de 3 años mató accidentalmente a su hermana mayor, de 4, propinándole un disparo con una pistola semiautomática cargada. De acuerdo con las autoridades, esta “parece otra historia trágica de una niña que obtiene acceso a un arma de fuego y lastima a otra persona. Esta vez fue un disparo fatal, parece ser para su hermana".

Los hechos ocurrieron en un conjunto de apartamentos en el condado de Harris, en Texas, Estados Unidos, mientras cinco adultos departían tranquilamente pensando que alguien más estaría al cuidado de las niñas. Entre los presentes estaba la madre y el padrastro de las menores, que dieron por sentado que el otro era el responsable de lo que hacían sus hijas, según señaló el alguacil local Ed González.

La víctima de 4 años falleció en la escena del crimen. Fue catalogado como accidente. Por ahora no se ha determinado si alguien enfrentará cargos por el homicidio. El suceso ha generado consternación entre los habitantes del sector que han cuestionado el uso de armas.

En una entrevista con el diario británico The Mirror, González recomendó a las personas que tienen armas que se aseguren de almacenarlas en un lugar donde los niños no puedan alcanzarlas, especialmente en las vacaciones que se avecinan. "Tienes que asegurarte de ser un propietario responsable de armas. Guarda tus armas en un lugar seguro. Tiene que ser algo más que decirles a los niños que no toquen las armas", declaró.