Niña de dos años quedó desfigurada tras ataque de camada de perros en su casa

Los padres de Samantha, de 13 años; Daisy, de 10; Felicity, de 2; y Daryl, de un año recién cumplido, tuvieron que enfrentar una situación que nunca se les pasó por la cabeza: una de sus hijas menores sufrió un ataque de cachorros.

La víctima del inusual hecho fue Felicity y todo ocurrió en cuestión de minutos, contó Michele Peden, la madre, quien ahora expone los hechos para recaudar fondos y también alertar a otros adultos.

Todo ocurrió en medio de la preparación de la fiesta de cumpleaños de Daryl. La mamá salió de casa y los 4 pequeños quedaron bajo el cuidado del padre, pero minutos después un par de llamadas la dejaron estupefacta. En ellas escuchó lo inimaginable: "papá... fel... sangrando... hospital..." y “¡Creo que a Felicity le falta un ojo! ¡La encontré inconsciente debajo del árbol! ¡Llama al 911!".

En un lapso de 10 minutos, cuenta la mamá, Felicity terminó con profundos cortes en la cara y con una oreja rasgada. “Le habían comido la oreja y mutilado la cara, el cuello y la parte superior del cuerpo”, dijo.

“Todo lo que podía oler era baba de cachorro por toda su cabeza, lo que me dio ganas de llorar y me sentí mal del estómago”, agregó en el medio The Mirror. Las mascotas, 3, habían sido adoptado el mes pasado después de que la familia se mudara a su nueva casa en California, Estados Unidos.

La familia no tiene claro cómo ocurrió el ataque, pero alertó a otros padres para no perder de vista a los pequeños y revisar los comportamientos con las mascotas.