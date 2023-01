Niña de tres años muere tras explosión de un trampolín

La menor salió volando del aparato mientras se encontraba con su madre en la playa de Gorleston, Inglaterra. Autoridades investigan cómo sucedió.

Ramos de flores y osos de peluche se ven hoy en la playa, en memoria de la pequeña Ava May Littleboy.

Publicidad

Según el superintendente Roger Wiltshire, un testigo oyó un fuerte estruendo cuando la niña estaba en el juego y, de pronto, ella voló unos veinte pies, aproximadamente seis metros.

El hombre, que prefiere mantenerse anónimo, narró el momento al diario The Mirror: “La madre corría y gritaba por ayuda. La gente comenzó a ayudar y una niña llamó a la policía mientras despejaban el área”.

Su madre, Chloe Littleboy, estaba cuando ocurrieron los hechos. La familia dio una declaración ante la Policía de Norfolk.

“Ella no era una niña ordinaria. Cualquiera que ella conociera dejaría una impresión para siempre”, dijeron.

Publicidad

Su tía Laura Reid compartió desde su Facebook un mensaje para despedir a la pequeña y su otra tía, Abbie Littleboy, creó un fondo para recaudar mil quinientas libras para hacer una banca en su honor.

“Te amaré siempre y para siempre. Duerme bien mi pequeño angelito”, escribió Laura.

Publicidad

Help raise £1500 to help fund a park bench for Ava-may Littleboy Por otro lado, Curt Johnson, encargado del área de recreación, afirmó que el aparato explotó a causa del calor.

Un salvavidas trató de reanimarla durante quince minutos y luego fue remitida al hospital James Paget, donde falleció, agregó.

De acuerdo con las autoridades de Norfolk, la menor no soportó las heridas.

Publicidad

Otra testigo, Kayla Ann Weaver, comentó que se encontraba a pocos metros del lugar.

"No puedo creer lo que acabó ver en la playa de Gorleston. Mis pensamientos van para la familia de la pequeña”, narró.

Publicidad

La Policía investiga el caso, ya que no es la primera vez que ocurre un hecho como este en ese país.