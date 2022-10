Niña de tres años murió tras una cita al dentista: ¿qué fue lo que ocurrió?

Los padre de una niña de 3 años la llevaron al dentista luego de que ella les manifestó que tenía un fuerte dolor en uno de los dientes; sin embargo, lo que debía ser una extracción terminó en tragedia.



En el centro médico, ubicado en San Antonio Suchitepéquez, Guatemala, le dijeron a los papás que debían extraerle el diente a Sara Roselvia Saquic Tzep por una caries, pues no se podía hacer nada para rescatarlo. No obstante, el proceso se complicó al momento de aplicarle la anestesia a la menor.

Al ver que la pequeña se empezó a sentir mal, sus padres se alarmaron y la llevaron a una clínica, pero su condición no mejoró, por lo que la trasladaron a otro hospital.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los galenos, Sara murió doce minutos después de haber llegado a la sala de urgencias.



De acuerdo con información del Heraldo de México, los primeros reportes señalan que la muerte de la pequeña se debió a una presunta sobredosis por la anestesia que le aplicaron en el procedimiento dental.

Por lo tanto, los padres de Sara levantaron una denuncia ante el Ministerio Público, donde les indicaron que se abriría una investigación por este hecho y para determinar la responsabilidad del dentista.