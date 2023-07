Niña escapó por una ventana de su casa para poder comer: “Tengo hambre, mis papás no me quieren”

Una niña de ocho años se vio en la obligación de escapar de su casa a través de una ventana porque sus padres no la alimentaban ni la dejaban salir y ya no aguantaba más el hambre. La niña se acercó a una tienda cercana y le pidió a los empleados algo de agua y comida para sobrevivir.



El lamentable hecho de negligencia infantil se presentó en el asentamiento de Arnoldsburg, en el condado de Calhoun, Estados Unidos, cuando la niña saltó por la ventana de su casa, ubicada en un primer piso, y se dirigió a un supermercado de la cadena Family Dollar, donde pidió algo para alimentarse.

Según los medios locales, la niña le dijo al personal de la tienda que sus padres se negaban a alimentarla y constantemente le hacían saber que no la querían. Adicionalmente, confesó que su última comida había sido un sándwich que uno de sus hermanos le había dado tres días atrás.

“La niña pasó por la tienda, caminó directamente hacia nosotros y dijo: 'Tengo hambre, mi mamá y mi papá ya no me quieren, ¿tienes algo que pueda comer?’”, relató uno de los trabajadores del local que presenció la escena.

Acorde con los testigos, la menor que se escapó de la casa porque sus padres no le permitían salir caminaba descalza, con un osito de peluche en la mano. Tras escuchar su historia, los vendedores le proporcionaron algo de comer mientras llamaban a la policía, que se dirigió a la propiedad de donde provenía la niña.

Al llegar a la vivienda, las autoridades descubrieron que los padres no estaban al tanto de la ausencia de su hija y encontraron drogas en su casa. Los sujetos, identificados como Ryan Keith Hardman y Ellio M. Hardman, de 33 años, fueron acusados de un delito grave de negligencia infantil.

“La niña se sentía deshidratada porque no había bebido suficiente agua y quería ver si Family Dollar tenía algo para comer. Sus padres le dijeron que tenía cierta ‘actitud’ y cuando creen que tiene esa ‘actitud’, le dicen que no se está portando bien y que no la quieren”, dijo un portavoz de la policía local.

La niña y sus tres hermanos fueron sacados de la vivienda para su respectivo restablecimiento de derechos, mientras que los padres se encuentran bajo custodia con una fianza de 100.000 dólares en efectivo. La investigación continúa.