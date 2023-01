Niña fue tras su perrita para salvarla de un carro, pero el desenlace dejó luto por partida doble

Jennarae y Cash serán enterradas juntas, pues eran inseparables, dice la mamá de la menor de 12 años.

Esta pareja de amigas jugaba fuera de su casa en Rockbridge, Virginia, cuando inesperadamente Cash salió corriendo tras un carro, según relata la familia.

Jennarae Goodbar corrió tras ella para que no ocurriera una tragedia, pero la muerte andaba rondando y cobró no una sino dos víctimas: otro vehículo que venía detrás no alcanzó a frenar y las arrolló a ambas, señala WTVR .

"Ella la compró con su propio dinero. Era su bebé", afirmó la madre de la pequeña de 12 años haciendo referencia al estrecho vínculo que tenía la pareja de amigas.

Tan evidente era el cariño que Cash será enterrado en la misma fosa de Jenn.

Una solicitud se creó en la página GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos.

"Siempre será recordada como una niña dulce, enérgica, amante de los perros”, escribieron en la descripción del perfil en la página. "Una niña que tocó la vida de muchos", puntualiza.