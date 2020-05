Niña india cargó a su papá en bicicleta durante 7 días para llevarlo al médico y salvarle la vida

La menor de 15 años se ganó el reconocimiento de la Federación de Ciclismo de su país y de Ivanka Trump, la hija del presidente de EE. UU.

El bloqueo de las vías de Gurugram, cerca de Nueva Delhi, para frenar la propagación del coronavirus, no fue impedimento para Jyoti Kumari.

Ella necesitaba llevar a su papá hasta el estado de Bihar, a más de mil kilómetros de distancia, para buscar atención médica.

Tomó su bicicleta y con él, que iba sentado en la parte de atrás sosteniendo sus pertenencias, recorrió 1.200 kilómetros en siete días.

"Venimos de Gurgaon (como también se conoce la región). Mi padre tuvo un accidente, así que no lo pensé dos veces y lo traje con mi bicicleta", dijo la menor de 15 años.

El arduo viaje con su padre en bicicleta fue noticia. Su resistencia llamó la atención de la Federación de Ciclismo de India, que le ofreció a Jyoti la oportunidad de una prueba para integrar el equipo del país.

Incluso la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, elogió los esfuerzos de la menor.

“¡Esta hermosa hazaña de resistencia y amor ha capturado la imaginación de los indios y la federación ciclistica!”, trinó Ivanka.

15 yr old Jyoti Kumari, carried her wounded father to their home village on the back of her bicycle covering +1,200 km over 7 days.

This beautiful feat of endurance & love has captured the imagination of the Indian people and the cycling federation! https://t.co/uOgXkHzBPz

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 22, 2020