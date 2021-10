Niña murió luego de que equipo de natación cubriera con una lámina la piscina en la que estaba

Una niña murió ahogada en una piscina en la que, junto al equipo de natación al que pertenecía, entrenaba casi a diario. Sus compañeros y entrenador no notaron que no había salido del agua y cubrieron la piscina con una pesada lámina de plástico al finalizar el entrenamiento.

La muerte de Nabila Maazouz, de 14 años, ocurrió en Shute Park Aquatic & Recreation Center de Hillsboro, Oregón, Estados Unidos , el pasado 20 de noviembre de 2019, pero volvió a ser noticia luego de que recientemente la afligida familia presentara una demanda por homicidio culposo.

En la demanda por 70 millones dólares, los padres acusan a la ciudad, al Distrito Escolar de Hillsboro, a Universal Filtration Inc. -fabricante de la cubierta que sepultó al joven-, y al vendedor de artículos para piscinas de Portland The Pool and Spa House, argumentado que hubo negligencia colectiva.

De acuerdo con la información, Nabila y sus compañeros de equipo debían recoger dos cobertores de plástico desde el fondo de la piscina y luego llevarlos a la superficie, pero ninguno notó que en ese proceso ella no resurgió.

Solo cuando la mamá, que la estaba esperando en el parqueadero, preguntó por ella regresaron a buscarla y encontraron que la niña murió ahogada en la piscina.