Niña venezolana de 7 años necesita un trasplante y se volvió youtuber para conseguirlo

En su canal entrevista a famosos y ya tiene miles de seguidores. Quiere dar a conocer su caso y recaudar los 70 mil dólares que requiere para la cirugía.

Estefanía nos invita a su mundo y nos muestra sus habilidades como entrevistadora. Distintas personalidades se han divertido con sus preguntas. Deportistas, periodistas y animadores han compartido con esta precoz youtuber.

La pequeña sufre una grave enfermedad hepática. La ictericia color amarillento en la piel fue su primer síntoma al nacer. Una cirugía dos meses después arrojó el diagnóstico: atresia de vías biliares y algo más.

“Los doctores cuando le dieron de alta me dijeron: ‘Estefanía, tarde que temprano, va a necesitar un trasplante de hígado’”, dice Marling Rojo, madre de la niña.

Una vez diagnosticada fue referida a Fundahigado, fundación venezolana que se encarga de atender a pacientes pediátricos y adultos con enfermedades hepáticas.

“Me siento decaída a veces, tengo mucho sueño, a veces que me da quebranto y yo le digo a mi mamá que me siento caliente porque yo me conozco a mí misma”, cuenta la niña.

Transcurren los días y un gran equipo trabaja incansablemente para que Estefanía logre recaudar los fondos y pueda llegar a tiempo a la cirugía; su padre será el donante.

“Su sueño es ser youtuber y evidentemente lograr ese trasplante, entonces utilizamos este canal para poder comunicar su patología, para llegar a la gente, para poder difundir el mensaje de que se creó un canal de Gofundme para recaudar estos fondos. Sabemos que son 70 mil dólares que lamentablemente no son fáciles de conseguir”, explica Mariling Pelucarte, directora de negocios de la agencia Playful.

Es una cifra alta para esta niña de nueve años y su familia, que viven en Caracas.