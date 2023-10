Niñera que dejó solo a bebé en una bañera y murió ahogado fue condenada a más de 6 años de prisión

La justicia de Tucumán, Argentina, condenó a una mujer identificada como Margarita Graciela Parientes a seis años de prisión a través de un juicio abreviado, por dejar solo a un bebé de 10 meses en una bañera y que terminó ahogándose. La pena de la niñera fue por el delito de abandono de persona agravado, por el hecho ocurrido el 9 de junio de 2023 en horas de la mañana.



Según informó Joaquín Olaizola, abogado de Graciela Parientes, al medio local TN, se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas y la niñera fue sentenciada a seis años y seis meses de prisión luego de aceptar su culpabilidad.

“El monto se estableció teniendo en cuenta como circunstancia agravante la extensión del daño causado, ya que la víctima era un bebé de 10 meses, único hijo de la pareja. La familia afectada sufrió un daño inconmensurable con esta pérdida”, expresó el juez encargado en el reconocimiento de juicio abreviado.

Inicialmente, a principios de esta semana, Guido Martín Buldurini, titular del Colegio de Jueces, rechazó el acuerdo pactado, pues decidió no homologarlo luego de señalar que se debían formular más pruebas. Sin embargo, la defensa de Parientes planteó la impugnación, alegando que las evidencias presentadas en el expediente de la niñera habían sido “más que suficientes” y era necesario cerrar el caso cuanto antes.

“Por un lado, tenemos a una mamá y a un papá que no pueden hacer su duelo en paz; por el otro, tenemos a una persona que está asumiendo su responsabilidad y que dice: ‘Yo soy responsable de este hecho, no lo quise matar, pero sí lo quise dejar en la bañera, pudiendo optar por mil millones de opciones para no dejarlo en esa situación de amparo’. Tanto la imputada como su defensa técnica entienden que este arreglo es beneficioso”, señaló el abogado Olaizola.

Publicidad

Gracias a este argumento, el acuerdo por el juicio abreviado finalmente se confirmó y la hoy condenada deberá cumplir su pena privativa de la libertad en la cárcel.